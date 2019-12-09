Корпоративные клиенты Райффайзенбанка смогут получать факторинговые услуги удаленно

Райффайзенбанк провел первую сделку факторинга в полностью удаленном формате. Сделка прошла в системе электронного документооборота, юридическая значимость документа была достигнута за счет использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

«Сделка позволила нашему клиенту привлечь финансирование самым удобным способом. Благодаря возможности использования УКЭП, клиенту не пришлось ехать в офис банка. Подписание договора заняло несколько минут. Это позволило сэкономить время, а также ресурсы клиента и банка. Одна из целей Райффайзенбанка – максимально оптимизировать бизнес-процессы и автоматизировать услуги, чтобы клиент мог сосредоточиться на развитии бизнеса», – сказал Андрей Захаров, руководитель направления развития факторинга Райффайзенбанка.

Теперь клиенты Райффайзенбанка, получающие факторинговые услуги, смогут заключать договор, отправлять счета на оплату и дополнительные соглашения удаленно. Сервис доступен клиентам, сотрудничающим с ведущими операторами электронного документооборота, включая «СКБ-Контур», «Тензор» и другие.