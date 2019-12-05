Сбербанк представил корпоративный бесплатный сервис связи с банком из зарубежья

Сбербанк предложил своим клиентам корпоративно-инвестиционного бизнеса услугу «Бесплатный IP-звонок в банк» в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Ключевые преимущества услуги в том, что звонок можно осуществить бесплатно в wi-fi-зонах или по тарифу оператора связи за передачу данных. Высокое качество связи, а также этот вариант всегда под рукой — в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Клиенты банка уже высоко оценили новую услугу. Аудитория сервиса растет на 20% месяц к месяцу. Больше всего звонков зафиксировано из США, Австралии, Канады, Европы.