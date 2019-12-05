Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом

«Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Она занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ.

Робота тестировали с сентября 2019 г., и, успешно пройдя все тестовые испытания, Анфиса официально приступила к работе. Она работает в трех системах – ЦФТ, 3-Card, Sugar CRM – и выполняет рутинные действия сотрудников бэк-офиса: заходит в информационные системы и заполняет поля для выпуска бизнес-карт, но делает это в разы быстрее, что позволяет сократить время на обработку заявок и уменьшить трудозатраты.

Результаты Анфисы по итогам пилота: время на обработку одной заявки на выпуск именной карты сократилось в 3,5 раза; время на обработку одной заявки на выпуск моментальной карты сократилось в 2,5 раза.

«Робот RPA (Robotic process automation) – это многообещающая технология с большим потенциалом, которая уже сегодня позволяет пользователям не обладающими знаниями ИТ настраивать компьютерное программное обеспечение или робота для эмуляции действий человека в системах. Роботизация рутинных повседневных задач позволит не ждать недели, месяцы долгих интеграций, а в кратчайшие сроки сократить операционные затраты, увеличить скорость и качество клиентского сервиса. Одно из ключевых преимуществ программного робота RPA – это безошибочное решение задач в формате 24/7», – сказал руководитель проекта отдела развития технологий и автоматизации процессов блока МСБ банка «Открытие» Егор Молодчин.

По словам руководителя направления отдела оптимизации процессов операционного блока банка «Открытие» Ульяны Чучевой, благодаря роботизации банки могут повысить свою эффективность – снизить стоимость бизнес-процессов, увеличить их скорость за счет быстрых автоматизированных решений и предоставить клиентам более качественный сервис.

«В 2020 г. в рамках проекта "Роботизация бизнес-процессов операционного блока и блока малого и среднего бизнеса на платформе RPA" мы планируем роботизировать ряд процессов на платформе UIPATH и тем самым повысить качество ввода данных», – сказала Чучева.