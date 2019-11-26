Клиенты Сбербанка получили возможность менять номер телефона уведомлений при помощи банкомата

Сбербанк сделал доступнее смену номера телефона для получения уведомлений об операциях по карте и других событиях. Теперь номер можно изменить не только в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» или в отделении, но и в банкомате.

Эта возможность пригодится клиентам, которые сменили номер мобильного телефона или приобрели новый и хотят получать на него уведомления от банка.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказал: «Наши клиенты предпочитают отслеживать свои расходы и зачисления в режиме онлайн. Услуга уведомлений — одна из самых востребованных в Сбербанке, ей пользуются десятки миллионов человек. Этот запуск — еще один шаг к тому, чтобы наши клиенты могли легко управлять уведомлениями там, где им это удобно».

Ранее возможность менять номер телефона для уведомлений появилась в приложении «Сбербанк онлайн». По данным банка, этой функцией пользуются более 10 тыс. раз в день.

Сбербанк напоминает, что в случае смены номера мобильного телефона в целях безопасности нужно обязательно сообщать об этом в банк — например, через функцию смены номера в приложении или в банкомате.