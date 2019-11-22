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Медицинский сервис Docdoc объявил о выходе на аптечный рынок

ИТ в банках Ритейл Дистрибуция

Медицинский сервис Docdoc, входящий в экосистему Сбербанка, объявил о выходе на аптечный рынок.

Клиенты сети аптек «Вита экспресс» получат услуги телемедицины с помощью специального промокода. Он позволяет воспользоваться пакетом телемедицинских услуг от Docdoc, куда входят консультации терапевта, педиатра и одного узкопрофильного врача в месяц. На данный момент в распоряжении сети аптек, которая охватывает 2 тыс. российских городов, 240 тыс. промокодов.

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса Docdoc, сказал: «Наш выход на рынок аптек является новым опытом дистрибуции телемедицины. Мы изучим пользовательский опыт. Вероятно, в дальнейшем предложим специальный продукт для аудитории аптек».

Владислав Евтушенко, директор департамента развития и маркетинга ГК «Вита», сказал: «Наряду с высоким уровнем сервиса, широким ассортиментом в каждой аптеке и доступными ценами на лекарства, нашей задачей является предоставление клиентам инновационных продуктов в сфере лечения и поддержания здоровья. Именно поэтому мы делаем для наших клиентов уникальную возможность получить безлимитные консультации ведущих педиатров и терапевтов страны. Это в полной мере отражает нашу цель — предоставить людям своевременную и профессиональную помощь».

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