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Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате

ИТ в банках

Банк «Хоум кредит» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц Masspayment. Это система массовой отправки платежей по зарплате или «Единый зарплатный реестр».

Задача нового сервиса — помочь компаниям, чьи сотрудники открывают зарплатные карты в разных банках. Masspayment банка «Хоум кредит» позволяет включить в один реестр зарплатные карты разных банков и переводить им деньги в режиме «одного окна». Это значительно сокращает время и ресурсы на выплату зарплат сотрудникам.

Преимущества сервиса Masspayment: свобода выбора зарплатного банка (подойдут любые карты); оптимизация затрат; оптимизация времени (всего один реестр и одно платежное поручение, полная интеграция с «1С»); оптимизация ресурсов (достаточно одного сотрудника); сроки зачисления зарплаты – день в день; без открытия РКО.

«Сотрудники выбирают в качестве зарплатного проекта тот банк и ту дебетовую карту, которые действительно им интересны. В результате компании-работодателю приходится принимать карты разных банков. Это приводит к дополнительной нагрузке на бухгалтерию, увеличению сроков перечисления зарплат и финансовым затратам на обслуживание большого числа платежей. Наш сервис Masspayment легко решает эту проблему. Компании нужно заполнить всего один реестр на перечисление заработной платы сотрудникам на все банки. А мы обрабатываем его и отправляем деньги на указанные счета», — сказал Дементий Богданов, начальник управления корпоративных продаж банка «Хоум кредит».

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