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Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в Whatsapp

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Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам новый сервис — обслуживание в Whatsapp. Теперь предприниматели могут обмениваться с банком сообщениями для быстрого и удобного получения консультаций по оформлению продуктов и услуг в интернет-мессенджере Whatsapp.

Самыми распространенными темами обращений на текущий момент являются оформление кредита для бизнеса, а также открытие расчетного счета и подбор подходящего пакета услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

С момента запуска количество обращений в канал выросло до 200 ежедневно, и цифра продолжает расти, что свидетельствует о заинтересованности предпринимателей и владельцев бизнеса в использовании Whatsapp для взаимодействия с банком. Обратиться в банк по новому каналу можно с помощью ярлыка на страницах мобильной версии сайта или написав в Whatsapp напрямую. Консультации осуществляются в круглосуточном режиме.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка, сказал: «Сбербанк стремится использовать все наиболее удобные и доступные для клиентов каналы взаимодействия. Нам важно понимать, что наши клиенты получают всю необходимую информацию и ответы на свои вопросы качественно и оперативно. Благодаря новому каналу общения в популярном мессенджере Whatsapp наше сотрудничество с клиентами стало еще более эффективным».

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