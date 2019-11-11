Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» услугу бесплатного снятия наличных

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ объявил о том, что теперь частные лица – владельцы карт банка «Открытие», смогут бесплатно снимать средства в любом банкомате сети ВТБ.

В настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет более 15,5 тысяч устройств. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и «Мир». Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

«В этом году ВТБ успешно реализовал проект пополнения карт сторонних банков. Ежемесячно мы отмечаем растущий интерес клиентов других финансовых организаций к данному сервису. Расширяя партнерскую сеть и предоставляя возможность бесплатного снятия средств, мы стремимся стать для клиентов финансовым партнером первого выбора, обеспечивая их потребности удобными и современным сервисами. Совместный проект с банком «Открытие» существенно увеличит число устройств для снятия денежных средств по всей России. Это удобный сервис, который делает банковское обслуживание еще более комфортным и оперативным», - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

«Банкоматная сеть ВТБ – одна из крупнейших в стране. Стратегия банка нацелена на повышение эффективности процессов, поэтому мы проводим оптимизацию расположения банкоматов с учетом потребностей клиентов и их поведения. Наши устройства есть в каждом районе и располагаются в удобной транспортной доступности. Данная услуга гарантирует клиентам других банков мгновенное снятие средств и исключает необходимость поиска устройства своей кредитной организации», - сказал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

Другие материалы рубрики

Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России

В России введут штрафы для покупателей украденных персональных данных

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор. Рынок по-прежнему растет, но гораздо медленнее, чем год назад.

Выставлены на продажу данные клиентов Альфа-банка

Сергей Поляков, ИТ-директор Альфа-Банка — в интервью CNews: Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке

Техника

Заряда хватит надолго: смартфоны с лучшим временем автономной работы

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Взгляд месяца

Почему идея внутренней разработки себя не оправдала

Александр Глазков

председатель совета директоров, «Диасофт»

Альтернативные маршруты к облачным ERP-системам Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы