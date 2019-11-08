Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал

ПО Софт ИТ в банках

Банк ВТБ начал подключать клиентов к сервису приема бесконтактных платежей на смартфонах. Это мобильное приложение SoftPOS, которое полностью заменит классический POS-терминал. Банк обеспечит эквайринговое обслуживание данной платформы для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование.

Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов. Для этого достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение SoftPOS в ОС Android и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так же, как и при оплате бесконтактным способом. Сервис работает на телефонах, имеющих NFC-модуль и позволяет принимать платежи с бесконтактных карт и смартфонов с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Фактически любой совместимый смартфон превращается в POS-терминал без необходимости использования дополнительных устройств, таких как MPOS или внешних модулей.

Первыми крупными клиентами стали страховые компании, среди которых - «Ингосстрах». Также в настоящий момент проект пилотируется в ресторанах и курьерских службах.

«В рамках своей стратегии ВТБ стремится к тому, чтобы уже в 2020 г. сделать большинство своих продуктов полностью цифровыми. Данный проект – это большой шаг вперед на пути к переходу в безналичные платежи. Эквайринг на смартфонах снижает порог входа для многочисленных сегментов, у которых ранее стоимость оборудования была препятствием для приема безналичной оплаты. В первую очередь это самозанятые, малый бизнес, агенты страховых компаний, службы доставки и благотворительные организации. Уверен, наша технология позволит принимать карты тем клиентам, для которых ранее это было проблематично по экономическим соображениям», – отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Другие материалы рубрики

Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России

В России введут штрафы для покупателей украденных персональных данных

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор. Рынок по-прежнему растет, но гораздо медленнее, чем год назад.

Выставлены на продажу данные клиентов Альфа-банка

Сергей Поляков, ИТ-директор Альфа-Банка — в интервью CNews: Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке

Техника

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro

Обзор смартфона Haier Infinity I6
Показать еще
Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы