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«Системный софт» поднялся на две строки в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ для банков 2019

ПО Софт ИТ в банках

Компания «Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, вошла в рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для банков 2019 года по версии портала CNews. В рейтинге компания заняла 18 строчку, улучшив свой прошлогодний результат на две позиции.

Выручка от проектов в финсекторе в 2018 г. превысила 1,7 млрд руб., а годовой темп прироста составил 56%.

«Есть два основных фактора, которые привели к увеличению выручки от поставок финансовым организациям в 2018 г. Первый – повышение эффективности управления. Мы вели активную работу по снижению показателя ухода существующих клиентов и работали над увеличением среднего чека за счет предложения сопутствующего ПО (например, плагинов, аддонов, софта для решения смежных задач) и привлечением новых клиентов силами диджитал-маркетинга. Второй точкой роста стало развитие экспертизы: в 2018 г. наши специалисты очень активно учились и повышали свою компетенцию. В результате мы получили максимальные партнерские статусы у крупных вендоров, например, Adobe, Autodesk и Atlassian, что помогло усилить работу в том числе и с финансовыми организациями», – сказал Максим Тикуркин, генеральный директор компании.

По мнению авторов обзора, поставки ИТ-решений в финсектор замедляют рост, так как крупнейшие заказчики сокращают интеграционные проекты, чтобы сфокусироваться на обслуживании имеющейся инфраструктуры.

Аналитики CNews отмечают, что совокупная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для предприятий финансового сектора по итогам 2018 г. составила 192,8 млрд руб., что на 9% больше показателя 2017 г. Помимо этого, очевидно замедление темпов развития индустрии ИТ в финсекторе в денежном исчислении.

Так по итогам 2017 г. рост составил 29% в рублях и 48% в пересчете на доллары. По мнению аналитиков, это связано с тем, что в условиях экономической стагнации банки стали инвестировать в ИТ более осторожно, требуя четких экономических обоснования для капиталовложений. Также крупные банки уже обладают развитой ИТ-инфраструктурой, поэтому существенная часть проектов пришлась на средние банки, финансовые возможности которых ограничены.

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