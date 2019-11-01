МКБ запустит цифрового помощника

Московский кредитный банк (МКБ) в рамках акселерационной программы Banktech 3.0, организатором которой является компания «Финтех лаб», запустит пилотный проект «Цифровой помощник» от стартапа ARNI.io. Этот инструмент поможет клиентам банка на специальной странице сайта mkb.ru в режиме реального времени получить информацию обо всех условиях выпуска и обслуживания кредитных карт МКБ, а также будет способствовать повышению финансовой грамотности клиентов.

Кроме того, бот МКБ будет помогать и в общении с соискателями на вакансии банка: на отдельном сайте кандидаты смогут задать вопросы по открытым вакансиям. В настоящее время готова первая версия «Цифрового помощника».

Начальник управления диджитал-маркетинга МКБ Виктор Ковязин отметил: «Грамотная реализации проектов с использованием искусственного интеллекта позволяет клиентам получить ответ на интересующие их вопросы в считанные секунды, а также снижает расходы на поддержку бизнес-процессов. Вместе с командой ARNI.io мы будем постепенно внедрять новые функции и темы для чат-бота с тем, чтобы он смог консультировать клиентов по всему спектру продуктов банка, а в перспективе – и в каналах дистанционного банковского обслуживания».

Со-основатель проекта ARNI.io Алексей Дурнев сказал: «МКБ – один из ведущих частных банков России, и для нас работа с банком открывает прекрасные возможности апробировать наш опыт в сфере банковских услуг. Кроме того, мы благодарны компании «Финтех лаб», организатору акселерационной программы, за то, что она дала нам шанс выйти на новые рынки. У нас были опасения, что крупные банки слишком инертны, но сотрудничество с командой МКБ складывается продуктивно: банк быстро реагирует на все запросы, ставит нам интересные новые задачи».