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«Сбербанк факторинг» внедрил технологию проактивного факторинга

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сбербанк факторинг» профинансировал сделку по технологии проактивного факторинга, которая предусматривает верификацию поставок до получения от поставщика реестров на финансирование. Теперь клиент видит в своем личном кабинете на платформе «Сбербанк факторинг онлайн» подтвержденные покупателем поставки и может сразу отправить их на финансирование. Благодаря технологии проактивного факторинга поставщик избавлен от трудоемкой загрузки реестров в личный кабинет, а время его ожидания верификации поставок сведено к нулю.

В пилотном проекте профинансировано 17 поставок строительных материалов в сеть DIY на сумму 17 млн руб.

В течение недели после реализации пилотного проекта все контрагенты DIY-сети, обслуживающиеся в «Сбербанк факторинг», смогут воспользоваться проактивным факторингом. В дальнейшем компания будет подключать к технологии остальных дебиторов.

Леонид Култыгин, операционный директор «Сбербанк факторинг», отметил: «Этап верификации, подтверждения факта и суммы поставки со стороны покупателя – самый важный и наиболее длительный, затратный процесс при финансировании и оказании факторинговых услуг. Технология обмена информацией с покупателями и простая логика в подтверждении поставок, в совокупности с удобным сервисом для поставщика на платформе Сбербанк Факторинг Онлайн, – это прозрачный и, самое главное, быстрый сервис, который позволяет поставщикам гарантированно получать финансирование без длительного ожидания».

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