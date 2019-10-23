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Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты проезда в электричках направления Санкт-Петербург – Москва

ИТ в банках

Сбербанк обеспечил возможность безналичной оплаты проезда в электричках на направлении Санкт-Петербург – Москва. На сегодняшний день на маршрутах работают 87 терминалов, благодаря чему пассажиры, которые по каким-то причинам не успели приобрести билет на станции, могут оплатить проезд картами Visa, Mastercard или «Мир» любого банка. Также устройства принимают оплату посредством платежных приложений Apple, Samsung и Google.

В сентябре оборот безналичных средств на данном направлении превысил 500 тыс. руб. Ожидается, что эта сумма вырастет минимум вдвое с окончанием ввода всех терминалов в эксплуатацию.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Кроме оборудования электричек, мы рассматриваем возможность установки терминалов на устройства самообслуживания на станциях по маршруту Санкт-Петербург – Москва, чтобы пассажиры, которым удобнее оплачивать проезд безналичным способом, могли приобретать билеты без лишних хлопот».

Виталий Григорьев, генеральный директор СЗППК, сказал: «Наша общая цель – создать максимальные удобства для пассажира, предоставить ему возможность выбирать удобный способ оплаты, в том числе по банковской карте. И совместное продуктивное сотрудничество со Сбербанком позволяет внедрять эту услугу на все большем количестве маршрутов для обеспечения максимального охвата».

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