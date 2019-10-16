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Банк БКС запустил возможность пополнения счета через Apple Pay

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк БКС объявил о запуске возможности пополнения счета через Apple Pay. В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любого стороннего банка, которая хранится в мобильном кошельке Apple Wallet.

«Стратегия БКС Банка нацелена на трансформацию традиционной модели банковского бизнеса в сторону цифровизации для всех клиентских сегментов. Невозможно построить успешный клиентский сервис без быстрых и удобных цифровых решений», - заявил председатель правления Дмитрий Пешнев-Подольский. - Клиент БКС Банка теперь может пополнить счет самым быстрым и удобным способом благодаря технологии Apple Pay. Больше не нужно вводить реквизиты или фотографировать карту, достаточно выбрать ее в мобильном кошельке, указать счет пополнения и сумму. В настоящий момент комиссия с такой операции не взимается. Аналогичные решения доступны у части популярных сервисов онлайн платежей, но в банковском секторе реализовано впервые».

Развивая розничный бизнес, БКС Банк пользуется опытом лучшего клиентского сервиса от компании Apple. Apple Pay в мобильном приложении банка доступен для карт платежных систем Visa и Mastercard. Решение было реализовано силами собственных разработчиков и обновленной команды розничного банка. Возможность пополнения счета через сервис Google Pay станет доступной клиентам банка до конца текущего года.

Денежные средства зачисляются в течение нескольких секунд.

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