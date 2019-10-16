Apple Pay стал доступен держателям карт «Абсолют банка»

Держатели карт «Абсолют банка» платежной системы Visa получили возможность пользоваться Apple Pay.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда держатель добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, ее номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и надежно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства пользователя. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Для настройки Apple Pay клиенту необходимо добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также Apple Pay можно использовать в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook.