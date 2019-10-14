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«Точка» представила приложение для взаимодействия компаний с сотрудниками

ИТ в банках

Банк для предпринимателей «Точка» презентовал новые продукты для бизнеса.

«Точка стремится упростить жизнь предпринимателей за счет более удобного ведения бизнеса, поэтому мы постоянно работаем над новыми продуктами, — сказала Александра Прыткова, пресс-секретарь банка для предпринимателей «Точка». — Сегодня представили сразу несколько важных обновлений — от приложения для наиболее эффективного взаимодействия с сотрудниками и функции смены директора без блокировки счета до таких специальных вещей, как заправочные карты в интернет-банке для сотрудников-водителей».

Возможности приложения для предпринимателей с сотрудниками.

Автоматизация приема на работу и увольнения. Клиенты «Точки» могут создать все необходимые для трудоустройства документы заранее из электронной анкеты работника, чтобы никто не тратил на это свой первый рабочий день.

Контроль расходов по бизнес-картам. Чтобы сотрудники могли тратить деньги компании, не создавая компании проблем по бухгалтерии, можно просто выдать им бизнес-карты, заранее настроив по ним лимиты.

Зарплаты в один клик. Даже когда кто-то в штате, а кто-то — ИП, «Точка» правильно посчитает и поможет заплатить налоги и взносы, а ещё отчитается перед налоговой по реестру застрахованных лиц (СЗВ-М).

Клиент не заметит, что сменил банк: всё о счёте и тарифе, бизнес-карте и распорядителях, работе с наличными и многом другом теперь доступно на отдельной странице, к которой всегда можно обратиться.

Клиент сам решает, какие сообщения банка и куда будет получать. Можно задать разные адреса для уведомлений об операциях по счету и полезных писем из «Точки», привязать группы к разным телефонам или отключить ненужную коммуникацию.

Чтобы компания продолжала расчёты, банк по данным из налоговой заранее поймет, что в компании меняется директор и вовремя с ним встретится, чтобы в нужный момент доступ к деньгам гарантированно был.

Тест поможет понять, нужна ли бизнесу онлайн-касса, и, если да, то когда. «Точка» предлагает клиентам быстрый тест, чтобы не путаться в законах и полезных статьях.

Для всех, кто пользуется iPhone, iPad, ноутбуками и десктопами Mac. Клиент может привязать Apple ID к Точке и безопасно авторизоваться в веб-версии банка, не дожидаясь смс-кода — по отпечатку пальца, Face ID или паролю устройства.

Партнерский проект Точки и «Газпромнефти», чтобы сотрудники-водители могли платить за топливо, а владелец бизнеса — легко отслеживать их траты и управлять расходами на заправку.

Облачная подпись подойдёт для работы с главными электронными площадками России. Ещё с ней можно сдавать отчетность в госорганы, подписывать документы в ЭДО и даже работать с Госуслугами.

Клиенты «Точки» могут рассчитывать на сумму до 100 000 рублей на обеспечение заявки на участие в торгах. Это позволит остаться в игре, когда электронная площадка потребует у «Точки» нужную сумму.

Клиент сможет структурировать акты, накладные, счета, договоры и любые другие документы: распознавание текста на сканах и фото документов; подготовка к хранению: поворот, кадрирование, понятное название; приём документов для разбора на выделенную в «Точке» электронную почту или прямая загрузка.

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