«Почта банк» присоединился к Системе быстрых платежей

«Почта банк» присоединился с Системе быстрых платежей Банка России. Теперь клиенты банка могут мгновенно в любое время суток переводить средства в рублях на счета в банки-участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы в рублях из других банков-участников СБП. Сервис запущен в мобильном приложении и интернет-банке «Почта банк онлайн».

Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном или интернет-приложении банка выбрать в меню «Перевод клиенту в другой банк», «перевод по номеру телефона (СБП)», а затем указать номер мобильного телефона получателя, банк и сумму перевода, а также выбрать счет для списания. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.

«Расширение числа участников системы быстрых платежей только на пользу сервису: это увеличит его функциональность и возможности для пользователей. В целом СБП – удобный инструмент, упрощающий клиентам решение их финансовых задач и стимулирующий дальнейшее проникновение дистанционного обслуживания среди пользователей банковских услуг. В наших планах – внедрить также сервис перевода в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. Оператором и расчетным центром системы выступает ЦБ РФ, а операционным платежным и клиринговым центром – Национальная система платежных карт (НСПК). Напомним, Система быстрых платежей заработала в феврале 2019 г., и на текущий момент к ней подключено 22 банка.