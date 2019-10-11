Держателям карт Mastercard стал доступен сервис «Кошелёк Pay»

Mastercard и Cardsmobile (входит в портфель стартапов группы компаний «Ланит») объявили о запуске сервиса «Кошелёк Pay», с которым можно безопасно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и в мире. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение «Кошелёк» и активировать в нем платежные карты Mastercard.

Уже сейчас «Кошелёк Pay» доступен для держателей карт Mastercard Альфа-Банка и МТС Банка. В ближайшее время к сервису также подключатся Банк ВТБ, Банк «Открытие», «Россельхозбанк», Мегафон Банк и другие банки.

«Кошелёк Pay» позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и «умные» носимые устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты.

Подключившимся к сервису банкам также доступна цифровая эмиссия платежных карт. В дальнейшем клиенты этих банков смогут выпускать в приложении «Кошелёк» новые карты Mastercard сразу в мобильном формате.

Дмитрий Тартышев, директор по развитию бизнеса Mastercard в России, отметил: «Mastercard последовательно и целенаправленно развивает бесконтактные мобильные технологии во всем мире. В России нашим стратегическим партнером в этой сфере является компания Cardsmobile, которая также участвует в международной программе Masterсard Start Path, направленной на поддержку стартапов, разрабатывающих инновационные технологические решения. Результатом многолетнего партнерства с Cardsmobile стал долгожданный запуск Кошелёк Pay - универсального решения для мобильных бесконтактных платежей на базе нашей платформы токенизации MDES, позволяющей сервису работать на любом Android-устройстве с поддержкой NFC, а в случае с носимыми устройствами - на любой операционной системе. Мы рады представить удобный и безопасный платежный сервис, который позволит еще большему числу людей оплачивать покупки мобильными устройствами».

Кирилл Горыня, CEO Cardsmobile, сказал: «Наша миссия - полностью заменить физический бумажник для современного покупателя. Пользователи уже добавили в «Кошелёк» более 140 миллионов дисконтных карт. С запуском Кошелёк Pay эта цифра увеличится за счет банковских карт, которые пользователи смогут перенести в смартфон и использовать для оплаты покупок. Банкам-эмитентам сервис позволит оперативно и выгодно запускать мобильные карточные продукты, в том числе кобрендовые карты с ритейлерами, и продвигать их не только среди своих клиентов, но и более чем семимиллионой аудитории приложения».

«Кошелёк Pay» работает на базе собственной универсальной платформы токенизации, которая сертифицирована Mastercard и подключена к Mastercard Digital Enablement Service (MDES).

Сервис поддерживается на Android-смартфонах версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android‑, но и iOS-смартфонов.