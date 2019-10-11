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Спецпроекты

Альфа-банк и НЛМК провели пилотную внешнеторговую транзакцию через Marco Polo

ИТ в банках

Альфа-банк и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в сотрудничестве с Commerzbank (Германия) и Vesuvius (Германия) запустили пилотный проект оплаты трансграничных поставок в рамках международной сети торгового финансирования Marco Polo. Для Marco Polo это первый проект по финансированию российско-германских импорт-экспортных операций.

Задачами пилотного проекта является построение сквозного процесса финансирования цепочки поставок на блокчейн-платформе и интеграция банковских инструментов в процесс поставок. Marco Polo предоставляет для членов сети набор программных интерфейсов (API) для прямого взаимодействия с ERP-системами, что позволяет участникам международной торговли проводить платежи, создавать безотзывные платежные обязательства и выполнять дисконтирование дебиторской задолженности в единой прозрачной среде взаимодействия с партнерами.

«Наш первый проект по применению технологии распределенных реестров в сфере торгового финансирования мы запустили еще в 2017 г. За это время корпоративные блокчейн-решения получили значительное развитие и успели завоевать доверие клиентов и доказать свою применимость к реальным бизнес-процессам. Такие проекты, как Marco Polo, создают большую ценность для клиентов, обеспечивая международной торговле большую прозрачность и управляемость благодаря встроенным банковским инструментам оплаты, финансирования и дисконтирования», — отметила руководитель управления торгового финансирования Альфа-банка Дина Меркулова.

Текущие корпоративные процессы закупок и поставок чрезмерно громоздки ввиду необходимости оформления и обмена множеством бумажных документов, а банковские инструменты не интегрированы в бизнес-процессы клиентов. Сеть Marco Polo, основанная на программной платформе R3 Corda, позволяет Альфа-банку предложить своим клиентам широкий выбор решений для международного торгового финансирования и бесшовное подключение к экосистеме мировой торговли.

«Наше решение принять участие в пилотном проекте обусловлено намерением оптимизировать процесс взаимодействия с партнерами при помощи технологии распределенного реестра. Мы рассчитываем, что Marco Polo позволит обеспечить бесшовное взаимодействие нескольких сторон, задействованных во внешнеторговых операциях (банков, поставщиков, страховых компаний и т.д.) с гибким доступом сторон к инструментам финансирования оборотных средств», — сказала директор казначейства НЛМК Анна Соколова.

«Наши корпоративные клиенты проявляют постоянный интерес к пилотированию платежных обязательств Marco Polo вместе с нами и банками нашей глобальной сети, такими как Альфа-банк. Этот новый инструмент, основанный на механизме обработки и согласования торговых данных в сети Marco Polo, отвечает растущим потребностям наших клиентов в увеличении скорости транзакций и прозрачности, оптимизированном финансировании, улучшенном управлении оборотным капиталом и возможной интеграции ERP-систем», — сказал руководитель Commerzbank по продуктам торгового финансирования Энно-Бургард Вайцель.

«Интегрированные решения для оборотного капитала, напрямую связанные с контрактом, выставленными счетами и отгрузочными документами, определенно приносят выгоду для всех сторон, и наш опыт работы с "Марко Поло" показывает реальную возможность упростить основные процессы», — отметил координатор казначейства Vesuvius Кристиан Гревинг.

Международная торговля — многосторонний процесс, в котором задействованы экспортеры, импортеры, поставщики логистических услуг, страховщики, таможни, банки и множество других организаций. Решения, основанные на распределенных реестрах, позволяют полностью отказаться от традиционной практики обмена разрозненными бумажными документами по почте, снизить накладные расходы и упростить бизнес-процессы.

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