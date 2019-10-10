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ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в системе быстрых платежей

ИТ в банках

ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Сервис будет продемонстрирован в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи.

Протестировать платежи с помощью QR-кода можно на площадках ВТБ и Ростелекома. На стенде банка посетители смогут приобрести фрукты или сок, оплатив покупку по QR-коду в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. При этом средства поступят на счет продавца через приложение банка для предпринимателей «Бизнес QR».

На стенде Ростелекома посетители смогут выбрать любой фильм в видеосервисе Wink, оплатив просмотр с помощью QR-кода, который отобразится на экране телевизора. При этом пользователю не потребуется вводить номер карты с пульта. Достаточно просто навести QR-reader на телевизор и сканировать QR.

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Телефон всё чаще становится самым удобным и быстрым способом оплаты покупок. Появление новых сценариев, при которых нет возможности «приложить» телефон, а ввести номер карты или телефона неудобно, например, онлайн-покупка фильма – требует применения таких решений, как QR-код. ВТБ активно развивает технологичные сервисы, ориентированные на потребности клиентов, поэтому теперь оплачивать покупки с помощью ВТБ-Онлайн и СБП станет значительно проще и быстрее».



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