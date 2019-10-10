«Билайн» поможет «Ренессанс Кредиту» в развитии digital-рекламы банка

Банк «Ренессанс кредит» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение, подписанное на полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи, касается использования технологий обработки данных, AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект) и различных инструментов аналитики Билайн.

«Ренессанс Кредит» намерен применять инновационные решения для повышения эффективности digital-рекламных кампаний. Банк планирует использовать возможности AI-платформы «Билайн» для анализа потребительского поведения, размещения рекламы с использованием данных платформы, построения цепочек взаимосвязей между рекламными контактами и реальными продажами, а также оптимизации рекламных инвестиций. Технология искусственного интеллекта «Beeline AI» поможет точнее анализировать и прогнозировать поведение целевой аудитории, чтобы создавать востребованные предложения. А использование технологий обработки данных «Билайн» даст возможность повысить эффективность рекламы. Также банк планирует сделать свои продукты более удобными в использовании для клиентов при помощи высотехнологичных инструментов аналитики «Билайн».

«Наш банк уделяет особое внимание вопросам эффективности продвижения банковских продуктов. Нам важно отслеживать настроение целевых аудиторий, понимать, почему клиенты реагируют на наш продукт или рекламную кампанию так или иначе, и как это отражается на продажах, – сказал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит». – Применение инновационных решений «Билайн» позволит предлагать клиентам максимально персонализированные продукты и сервисы, а значит, вывести качество предоставляемых нами услуг на новый, более высокий уровень».

Герман Бородов, директор по ключевым клиентам «Вымпелкома», отметил, что с применением качественных инструментов на основе данных технологий банки и страховые компании повышают качество услуг для клиентов, сокращают издержки и увеличивают эффективность инвестиций в маркетинг, а решения на базе продуктов обработки данных и AI (Artificial Intelligence– искусственный интеллект) «Билайн» могут стать одним из главных технологических драйверов роста для бизнес-партнеров компании.