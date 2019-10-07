«ВТБ лизинг» предложил клиентам ИТ-решение для управления автопарком

«ВТБ лизинг» сообщил о том, что совместно с компанией ID20 внедрил программу «Управление автопарком», которая помогает бизнесу управлять бюджетом предприятия и экономить до 650 тыс. руб. в год.

«Управление автопарком» – это облачное решение, которое позволяет оптимизировать бизнес-процессы: сократить расходы на содержание корпоративных автомобилей, упростить бухгалтерию, отчетность и документооборот по корпоративному транспорту, получить простую и наглядную систему планирования и учета, а также дополнительный инструмент риск-менеджмента. Продукт представляет собой прозрачную систему отчетности и аналитики и может быть интегрирован с любым программным обеспечением или веб-интерфейсом.

В рамках программы клиенты «ВТБ лизинга» могут выбрать необходимые для их автопарка услуги. Им доступны такие функции, как формирование путевых листов, интеграция с процессинговым центром, учет и оплата штрафов, формирование актов выдачи/возврата авто и учет ремонтов.

Стоимость подключения к сервису зависит от объема услуг и количества автомобилей в парке. При минимальной стоимости комплексной программы в размере 72 тыс. руб. в год система позволяет сэкономить до 650 тыс. руб., уверяют в компании.

«Мы стремимся к тому, чтобы стать лучшим на рынке экспертом и партнером для решения финансовых задач клиентов, и внедрение нового цифрового сервиса – очередной шаг в сторону этой цели. Надеемся, что с помощью программы "Управление парком" транспортные компании смогут получить дополнительную выгоду от сотрудничества с нами. Применение новых цифровых технологий для удобства клиентов являются важным приоритетом стратегии ВТБ», – сказал Дмитрий Ивантер, генеральный директор «ВТБ лизинга».