Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса

Сбербанк начал тиражирование продуктов «Возмещение налогов из бюджета НДС/Акцизы» для малого и микробизнеса.

Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете «Сбербанк бизнес онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», сказал: «Мы продолжаем помогать нашим клиентам эффективно вести свой бизнес. Новый сервис максимально упростит взаимодействие с налоговыми органами для наших клиентов из сегмента ʺМалый и микробизнесʺ. При его использовании возмещение НДС time-to-money сокращается в 10-12 раз».

Даниил Егоров, заместитель руководителя ФНС России, сказал: «Реализованные ФНС России технологические решения расширили функционал сервисов для налогоплательщиков. Внедряя эти решения уже в естественную среду деятельности налогоплательщиков, мы стремимся помочь предпринимателям оптимизировать взаимодействие с государством. Сервисы, которые позволяют бизнесу ускоренно вернуть оборотные средства, еще более эффективны с точки зрения экономики, так как приводят к расширению возможности формирования новой добавленной стоимости».