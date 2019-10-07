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Альфа-Банк запустил сервис «Безопасная сделка» для малого бизнеса

ИТ в банках

Альфа-Банк запустил сервис «Безопасная сделка» для малого бизнеса. Это онлайн-инфраструктура для b2b-расчетов, позволяющая компаниям и предпринимателям заключать сделки в режиме 24/7, без обращения в банк или к юристу, со 100-процентной гарантией исполнения обязательств сторонами.

Сервисом могут пользоваться клиенты Альфа-Банка, а также компании, не имеющие расчетного счета в банке. Решение реализовано с партнером — компанией SafeCrow, которая выступает гарантом проведения сделки.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, одному из участников сделки необходимо через интернет-банк или сайт Альфа-Банка авторизоваться на сайте alfabank-sdelka.ru, указать в личном кабинете информацию о сделке и ее участниках (реквизиты и название партнеров, предмет и сумму сделки, сроки исполнения, характеристики товара и условия доставки и прочее).

Затем покупатель переводит средства на счет SafeCrow, а продавец — обеспечивает доставку заказа покупателю. После того, как покупатель подтвердит в личном кабинете получение товара (достаточно нажать на кнопку «Принять работу»), SafeCrow перечислит средства продавцу. Сервис «Безопасная сделка» также может быть использован при оказании услуг, позволяя автоматизировать заключение сделок между заказчиком и исполнителем.

Если у сторон есть претензии, сделка переходит в арбитраж. Арбитражная команда сервиса рассматривает все условия сделки, результаты выполнения работ и предлагает участникам решение спорной ситуации. При ненадлежащем исполнении обязательств средства гарантированно возвращаются покупателю.

Стоимость услуги — 2% от объема сделки. Эти расходы может взять на себя либо одна из сторон сделки, либо оба участника в равных долях.

«Мы запускаем инфраструктуру, которая позволит малому бизнесу решить одну из главных задач: поиск контрагентов, расширение числа бизнес-партнеров и выход на новые рынки. Доверие к партнерам — ключевой вопрос для развития любого бизнеса. Мы предлагаем предпринимателям удобный и доступный инструмент финансовой защиты. Заключение «безопасной сделки» происходит в онлайне, не требует от участников подготовки документации и позволяет искать контрагентов во всех российских регионах — защита действует на всей территории страны. Воспользоваться сервисом смогут даже микропредприятия: расходы на финансовую защиту не будут обременительны даже при скромных суммах сделки», — сказал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

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