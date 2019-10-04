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Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков

Бизнес Кадры ИТ в банках

Заместитель директора по развитию бизнеса компании ОТР Константин Маркелов возглавил комитет по информационным технологиям Ассоциации российских банков (АРБ). Официальная информация о назначении была опубликована на сайте банковской ассоциации начале октября 2019 г.

Ассоциация российских банков учреждена в марте 1991 г. и в настоящий момент объединяет 194 организации, в том числе 110 – кредитных. Константин Маркелов сотрудничает с АБР в качестве эксперта с 1994 г.

В комитет по интернет и информационным технологиям АРБ входят 12 экспертов – представителей кредитных организаций и ИТ-компаний. Деятельность комитета связана с обсуждением опыта использования инноваций в финансовой отрасли. В последние годы наибольший интерес для банков представляют решения, связанные с применением искусственного интеллекта. В частности, весной 2019 г. на заседании комитета АРБ обсуждалось умное распознавание документов и роботизация бизнес-процессов (RPA).

ОТР является одним из лидеров в области разработки и локализации RPA-систем, внедрения и обучения программных роботов. Алексей Ильин, руководитель направления RPA в ОТР и Константин Маркелов регулярно выступают в качестве спикеров и модераторов на различных мероприятиях АРБ и других организаций.

«Комитет АРБ – не замкнутая структура, он работает с сотнями заинтересованных банковских специалистов. Это позволяет сотрудникам банков и ИТ-компаний делиться уникальным опытом в области ИТ. Для меня очень важным является то, что моя основная деятельность в системном интеграторе связана с наиболее популярной и востребованной на сегодня технологической областью. Деятельность в АРБ – это не переключение на новые, неизвестные мне темы, а, скорее, еще более глубокое погружение в те предметные области, которыми я занят в ОТР», – отметил Константин Маркелов.



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