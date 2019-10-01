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«Аэроэкспресс» перевезет владельцев карт UnionPay за 1 рубль

ИТ в банках

«Аэроэкспресс» и международная платежная система UnionPay объявили о запуске совместной акции с 1 октября 2019 г. В рамках акции стоимость поездки в аэроэкспрессах для держателей карт UnionPay составит 1 рубль при условии бесконтактной оплаты на турникетах компании «Аэроэкспресс». Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить банковскую карту UnionPay, поддерживающую технологию QuickPass, к считывателю турникета. Сумма в 1 рубль спишется автоматически.

Каждый держатель карты UnionPay сможет воспользоваться скидкой не более 4 раз в месяц.

«Это будет уже третья наша совместная акция. Первая была запущена в 2018 году, вторая – весной этого года. Мы наблюдали колоссальный спрос, акция стала востребована среди пассажиров даже больше, чем мы ожидали. Cовместно с UnionPay мы, как и обещали ранее, снова возобновляем акцию. Надеемся, что все наши пассажиры, у которых есть карта этой платежной системы, смогут воспользоваться специальным предложением и приятно сэкономить на поездке», - отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Новая акция продлится до 14 марта 2020 года. Предложение действует на проезд в вагонах стандартного класса на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс».



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