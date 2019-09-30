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«Уралсиб» внедрил систему резервного копирования от Commvault

ИТ в банках

Commvault объявила о завершении проекта внедрения единой платформы резервного копирования для банка «Уралсиб».

ИТ-служба банка «Уралсиб» сосредоточена на повышении операционной эффективности, создании надежной и отказоустойчивой ИТ инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. До внедрения решения от Commvault в территориально-распределенной сети банковских филиалов использовались четыре системы резервного копирования для разных задач, не было единой стратегии резервного копирования и восстановления данных приложений, что требовало от ИТ персонала дополнительных трудозатрат, увеличивало риск ошибок, время восстановления и не гарантировало выполнение SLA.

Команде Commvault удалось доказать, что для банка наиболее выгодно и эффективно хранение резервных копий на стандартных серверах HPE с использованием ПО Commvault. Внедрение проходило в несколько этапов – сначала в Московском офисе, затем в филиальной сети. В результате реализации проекта были заменены системы резервного копирования от нескольких вендоров, которые функционально устраивали банк, но были сложны в эксплуатации как единая система.

«Мы планировали использовать новые подходы к программированию и виртуализацию на уровне операционной системы. Требовалось решение, которое поддерживает управление приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. Commvault соответствовал этим требованиям, и, главное, отвечал нашей стратегии централизации системы резервного копирования» – рассказали в ИТ службе банка «Уралсиб»».

По итогам проекта банк получил территориально-распределенную систему резервного копирования, но при этом полностью прозрачную для всех филиалов. Филиалы могут отслеживать утилизацию ресурсов и лицензий, система управляется как для одного, так и для нескольких рабочих мест.

«Commvault помог нам заменить четыре системы резервного копирования единым продуктом, решив вопросы централизации и управления, и позволив значительно сэкономить на лицензиях. Единая платформа более гибкая и простая в управлении. Раньше с ПО для резервного копирования работали четыре человека, теперь для эффективного управления достаточно одного специалиста, который решает более интересные аналитические задачи, а рутинные функции автоматизирует Commvault. По мере роста объемов данных и развития сервисов мы планируем расширить сотрудничество с вендором, в частности рассматриваем возможность организовать резервное копирование пользовательских машин» – отметили в ИТ службе банка «Уралсиб»».

«Банковский сектор является одним из самых быстро развивающихся ИТ сегментов рынка в России, тем приятнее, что все больше заказчиков для решения своих задач по защите данных выбирают Commvault. Банк «Уралсиб» решал непростую задачу построения территориально распределенной системы защиты данных приложений, пользователей и файлов. Важно было улучшить стоимость владения и эксплуатации СРК, сделать эту систему способной отвечать новым задачам бизнеса и при этом заменить несколько существующих систем резервного копирования. Всего этого удалось достичь построением решения Commvault Data Platform, с единой системой управления данными, автоматизацией хранения данных на дисках и лентах и прозрачными гибкими политиками хранения, а также поддержкой перспективных систем таких как OpenStack, Postgre и других» – отметил Иван Засохлин, глава представительства Commvault в России и СНГ.

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