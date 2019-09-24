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Куратор блока «Технологии» Сбербанка решила уйти в отставку

Бизнес Кадры ИТ в банках

Сбербанк сообщил о том, что старший вице-президент, операционный директор Сбербанка Наталья Диркс приняла решение завершить карьеру в банке. Курируемые ею направления будут находиться в зоне ответственности директора операционного центра Ольги Бычковой и директора межрегионального центра технической поддержки Алексея Серых, которые продолжат работать в прямом подчинении исполнительному вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому, СТО «Сбербанк груп».

К команде Сбербанка Наталья присоединилась в 2010 г. в должности директора операционного офиса «Центр сопровождения клиентских операций Южный порт». Она — лидер проекта по глобальной трансформации операционной функции банка. Под ее руководством бесшовно проведены централизация сопровождения операций клиентов на всей территории России, стандартизация и глубокий реинжиниринг процессов, внедрена конвейерная обработка операций, обеспечено повышение производительности труда в три раза и пятикратное высвобождение численности из операционной функции с перепрофилированием ключевых сотрудников на другие функции банка с сохранением высокого уровня качества сопровождения клиентов.

Под ее началом создана инновационная лаборатория и внедрена платформа RPA (Robotic Process Automation), которая за год реализовала крупнейшее в мире внедрение программных роботов на процессах банка. В 2019 г. она возглавила переход ИТ-поддержки пользователей к новому стандарту обслуживания.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Наталья много сделала для банка, создала серьезный задел для выхода операционной функции "Сбера" на новый уровень развития. Что не менее важно, она положила начало целому ряду "сберовских" традиций, которые в том числе определяют нашу культуру, наш командный дух. Я желаю Наталье удачи».

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