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Ак Барс Банк и SimplyFi запустили сервис по кредитованию СМБ

ИТ в банках

Ак Барс Банк и краудфандинговая платформа SimplyFi в рамках партнерства запустили сервис по кредитованию малого и среднего бизнеса. Сервис дает клиентам Ак Барс Банка возможность получить заем на платформе SimplyFi на закрытие текущих потребностей бизнеса: пополнение оборотных средств, закупку товаров и покрытие кассовых разрывов. Вся процедура получения кредита проходит онлайн, а деньги приходят на счет уже на следующий день.

«Мы заинтересованы в решении задач получения «быстрых» денег для наших клиентов – небольших компаний. Предлагаем им как собственные кредитные программы, так и продукты наших партнеров. Понимая, насколько малому и микро бизнесу важна скорость получения кредита, с минимальным количеством документов, и главное, уверенность в том, что потребность может быть закрыта при первой необходимости, мы привлекаем партнерские сервисы по микрофинансированию, и одним из крупнейших и современных является платформа SimplyFi», – отметил директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин.

Чтобы оформить кредит клиенту нужно оставить заявку на сайте. После этого сотрудник SimplyFi свяжется с клиентом и запросит требуемый пакет документов. Автоматизированные системы площадки проведут скоринг и соберут обратную связь от потенциальных инвесторов. Заемщику нужно будет только подписать кредитную документацию и деньги поступят на расчетный счет в Ак Барс Банке.

SimplyFi – P2B-платформа для малого и среднего бизнеса по привлечению средств напрямую от частных инвесторов. В рамках партнерства клиенты Ак Барс Банка могут оперативно получить финансирование SimplyFi до 6 млн рублей на срок до шести месяцев без залога и поручителей по минимальной ставке.

«Мы развиваем партнерские проекты с ведущими российскими банками, запуская выгодные и удобные финансовые продукты для малого и среднего бизнеса. Сотрудничество с таким крупным игроком, как Ак Барс Банк, позволит расширить наши предложения для предпринимателей. Бизнес сможет быстро и без лишней бумажной волокиты получить необходимое финансирование», – сказал руководитель проекта SimplyFi группы SimpleFinance Дмитрий Шепелев.

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