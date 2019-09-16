Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах торговых точек

Альфа-Банк запустил для клиентов – держателей карт Mastercard услугу снятия наличных при оплате покупок картой в кассах торговых точек России. Снять наличные с карт Альфа-Банка Mastercard можно во всех торговых точках, подключенных к сервису «Наличные с покупкой».

«Несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей, мы считаем важным обеспечить нашим клиентам максимально удобный доступ к наличным деньгам, — отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. — Возможность получить с карты до 5 тысяч рублей вместе с покупкой позволит нашим клиентам существенно экономить время на снятие небольших сумм. Мы ожидаем значительный интерес к этой услуге как со стороны клиентов, так и со стороны магазинов».

Сервис Mastercard «Наличные с покупкой» – это удобный и быстрый доступ к деньгам для держателя карты. Чтобы получить наличные, необходимо оплатить любой товар или услугу банковской картой, смартфоном или другим устройством, оснащенным технологией бесконтактной оплаты, предварительно уведомив кассира о том, что нужно выдать наличные, и введя ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну операцию можно снять до 5 тысяч рублей.

«Mastercard работает над тем, чтобы сервис «Наличные с покупкой» стал доступен держателям карт российских банков и появился в торгово-сервисных предприятиях по всей стране. Наши исследования показывают, что у этого сервиса есть большой потенциал — он воспринимается россиянами как наиболее удобный способ снятия наличных. Услуга впервые заработала в сентябре 2018 года в магазине «Фасоль» на Молодогвардейской улице в Москве, далее подключилась истринская сыроварня «Русский пармезан» Олега Сироты и другие сетевые и монобрендовые магазины. Мы активно работаем над расширением партнерской сети – подписаны соглашения о запуске сервиса в сети супермаркетов BILLA, на автозаправочных станциях «Татнефть». И мы очень рады, что Альфа-Банк предоставил держателям своих карт возможность пользоваться «Наличными с покупкой», – сказала Светлана Иглинская, директор по разработке продуктов в регионе быстрорастущих европейских рынков Mastercard.

«Новая услуга выгодна любому торговому предприятию, так как снижает затраты на инкассацию и привлекает клиентов, — сказал владелец «Русского пармезана» Олег Сирота. — Мы рады предложить клиенту не только вкусный сыр, но и удобный сервис по снятию наличных».

Mastercard первой в России запустила сервис снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок картой. Анонс новой услуги состоялся на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Mastercard предложила рынку и русское название новой услуги – «Наличные с покупкой».