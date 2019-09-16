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Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center

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Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center, с помощью которой выбирает подрядчиков и поставщиков для обслуживания бизнеса.

Цель компании – повысить уровень конкуренции и прозрачности закупок, снизить издержки на работу с поставщиками, автоматизировать отчётность по закупкам и обеспечить контроль в режиме реального времени.

«Закупки в электронном формате сократили время на прием и обработку коммерческих предложений. Кроме того, мы привлекли новых для нас, но уже проверенных на площадке, поставщиков. За счет роста уровня конкуренции в торгах добились стабильной экономии порядка 14-20%»,– сказал Михаил Шелеметьев, начальник управления бюджетного контроля и закупок банка.

Уралсиб» уже провел больше 100 электронных закупок. На площадке заказчик выбирает поставщиков программного обеспечения, телекоммуникационного и ИТ-оборудования, мебели, а также подрядчиков для рекламных, маркетинговых, страховых и ИТ-услуг.

«Планируем перевести на площадку больше половины плановых и внеплановых закупок. В перспективе на площадке будут проходить и закупки наших региональных подразделений, которые работают по единому регламенту», – отметил Михаил Шелеметьев.

Корпоративную площадку для банка «Уралсиб» разработала компания B2B-Center. Заказчик получил персонализированный сервис для работы с контрагентами, который включает все плюсы внешней системы: проведение закупок любой сложности и доступ к базе активных поставщиков. Это позволило добиться целей компании в первых же торгах.

«Закупки банков и страховых компаний - один из крупнейших и быстрорастущих сегментов на нашей площадке. Равные и прозрачные правила участия в электронных торгах привлекают множество профильных поставщиков, что позволяет заказчикам получать лучшие предложения на рынке и повышать эффективность бизнеса», – отметил коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко.

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