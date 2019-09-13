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Webbankir узнает мошенника по селфи

ИТ в банках

С сентября 2019 г финансовая онлайн-платформа Webbankir запустила интеллектуальную систему идентификации клиентов по фотографии. Клиенты, которые обращаются в компанию впервые, могут отправить через сайт свое селфи с паспортом. Примерно у 7% новых клиентов, чьи данные вызывают подозрения, платформа запрашивает такие фото в обязательном порядке. Затем система, созданная на основе искусственного интеллекта, сопоставляет фотографию человека со снимком в паспорте.

«В начале 2019 г. Центральный банк России рекомендовал финансовым организациям, которые занимаются онлайн-кредитованием, идентифицировать клиента по фото – для предотвращения мошеннических действий со стороны недобросовестных заемщиков, которые берут деньги на чужое имя. Мы первыми на микрофинансовом рынке начали использовать для распознавания фото клиентов технологию ИИ. Это исключает “человеческий фактор”, который возникает, когда фотографии анализируются в ручном режиме. Таким образом компания оптимизирует работу службы по андеррайтингу и более жестко пресекает возможности мошенничества», – отметил Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой платформы Webbankir.

Возможности системы позволяют быстро масштабировать ее на всех первичных клиентов, в случае, если рекомендации регулятора станут обязательными к исполнению.

Платформа Webbankir занимается кредитованием исключительно онлайн – получить денежные средства можно в любое время суток, в любом месте, где есть интернет. Скоринговая система анализирует данные о клиенте по более чем 800 параметрам, включая данные бюро кредитных историй, поведение клиента на сайте, информацию о его местонахождении, наличие профиля в соцсетях и др. Более чем в 90% случаев решения о выдаче займа принимаются автоматически. В наиболее сложных случаях подключаются специалисты по андеррайтингу. Внедренная система призвана облегчить их работу, поскольку может с более высокой степенью вероятности, чем человек, определить степень соответствия селфи заемщика с его фотографией в паспорте.

Система распознавания лиц в Webbankir была внедрена в партнерстве с ИТ-компанией Dbrain, которая специализируется на разработке решений в области искусственного интеллекта.

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