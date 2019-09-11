Банк «Открытие» создаст центры обработки данных для ГК «Открытие»

Банк «Открытие» создаст целевые центры обработки данных (ЦОД) для компаний группы «Открытие». Это поможет компаниям группы обеспечить рост бизнеса и существенно уменьшить эксплуатационные расходы.

Проект разбит на два основных блока. Первый предусматривает создание основного дата центра на собственных площадях. Второй - создание резервного ЦОДа в Москве на базе одного из коммерческих ЦОДов, сертифицированного по категории Tier-3.

По завершении проекта все основные вычислительные мощности банка «Открытие», «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», страховой компании «Росгосстрах» и Росгосстрах Банка будут размещены на базе созданных площадок. Основная задача – обеспечить переход компаний группы «Открытие» от разрозненной к единой структуре высокодоступных и централизованных ЦОД. На момент старта проекта оборудование компаний Группы размещалось на 35 различных серверных площадках.

В рамках централизации также будут обеспечены повышение доступности ЦОД, информационных систем и сервисов, возможность масштабирования ИТ-ландшафта для роста бизнеса компаний группы и оптимизация эксплуатационных затрат.

Уникальность проекта состоит в необходимости обеспечить бесшовную и незаметную для клиентов консолидацию и миграцию ИТ-ландшафтов крупного работающего банка и дочерних компаний в целевые ЦОД.

Собственный основной высоконадежный Центр обработки данных банка «Открытие» планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. На текущий момент уже выбрано место размещения собственного ЦОД, идет этап проектирования.

Резервный коммерческий ЦОД был выбран в начале 2019г. на открытых торгах на электронной торговой площадке, во 2 квартале была завершена пуско-наладка и ввод его в эксплуатацию. Сейчас осуществляется миграция ИТ-систем и оборудования БФКО на площади резервного ЦОД.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие», отметил: «Проект включает не только создание и запуск ЦОД, но и процедуру миграции ИТ-оборудования и систем на новые площадки. При этом процесс выбора самого коммерческого ЦОД – это только базис для построения высоконадежной инфраструктуры банка. При выборе оператора ЦОД в банке «Открытие» была сформирована экспертная группа для определения потребности в площадях и мощностях банка и компаний Группы на горизонте 3-5 лет, оценки рынка ЦОД, опыта других крупных компаний, формулирования требований к поставщикам услуги. Сама процедура выбора проводилась через закупку на электронной торговой площадке, где и было выбрано наилучшее для банка предложение. Безусловно, запуск любого ЦОД невозможен без привлечения профессиональных компаний-партнеров, в первую очередь самого оператора ЦОД, который должен подготовить машинные залы к эксплуатации: сделать инженерные системы энергоснабжения, теплоотвода, пожаротушения. Кроме того, в коммерческом ЦОД оператором реализована оптическая структурированная кабельная система(СКС) на базе решений Corning, созданная исходя из текущих и плановых потребностей банка и дочерних компаний».