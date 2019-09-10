ДелоБанк тестирует сервис оплаты покупки через QR-код

Онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк одним из первых в России запустил в тестовой версии возможность оплаты покупки через QR-код в рамках системы быстрых платежей (СБП).

Пилотная версия ДелоКассы с возможностью оплаты через QR-код уже установлена в офисе банка в Екатеринбурге и проходит тестирование.

Данная услуга разработана СКБ-банком и будет масштабирована на малый и средний бизнес через ДелоБанк, онлайн-банк СКБ-банка для предпринимателей. СКБ-банк стоит у истоков создания в России новой финансовой экосистемы и внедряет новые прорывные технологии.

Первыми участниками пилотного проекта станет ограниченный круг клиентов ДелоБанка.

ДелоБанк делает ведение малого и среднего бизнеса еще удобнее. Пользоваться новым сервисом очень просто. Покупателям-физлицам достаточно скачать на смартфон приложение СКБ-банка и иметь доступ в интернет. Оплатить покупку через QR-код можно в несколько кликов: покупатель заходит в мобильное приложение, выбирает в меню пункт «Перевести», затем опцию «Оплата по QR-коду», наводит камеру телефона на QR-код нужного товара и выполняет перевод. Готово. QR-код может быть динамический (генерируется на кассе) или статический (распечатан на ценнике или на табличке рядом с товаром). Кстати, несколько дней назад клиентом СКБ-банка была совершена первая в России оплата покупки по QR-коду через СБП

Чтобы начать пользоваться новым сервисом «Прием платежей по QR-коду», юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть клиентами ДелоБанка и иметь подключенную ДелоКассу. Клиент заполняет анкету, отправляет ее через личный кабинет в ДелоБанк. Банк самостоятельно регистрирует клиента в Системе быстрых платежей. Сразу после этого сервис подключается автоматически, и можно принимать платежи по QR-коду. Стоимость подключения ДелоКассы при этом не изменится.

«Сервис оплаты по QR-коду очень удобный для покупателя. Можно оплатить покупку телефоном и не носить карту с собой. Для физического лица эта услуга совершенно бесплатна, как и обычный торговый эквайринг. Для юридических лиц – держателей ДелоКассы – эти платежи будут значительно дешевле, чем стандартный эквайринг. В среднем, комиссия за эквайринг обходится предпринимателю в 1,8 – 2,2% от суммы платежа, а за транзакцию по СБП – всего 0,2 - 0,7%», − отметил Денис Дьяконов, руководитель направлений онлайн-касс и эквайринга ДелоБанка.

В перспективе ДелоБанк планирует подключать к услуге и тех, кто не является клиентом ДелоБанка и не имеет расчетного счета. То есть совершать покупки по QR-коду смогут и клиенты других банков, подключенных к СБП.