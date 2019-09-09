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Микрон готов начать серийный выпуск первого российского дуального банковского чипа разработки НИИМЭ, сертифицированного НСПК

ИТ в банках Техника

«Микрон», НИИМЭ и НСПК сообщили о завершении разработки, сертификации и подготовки производства к серийному выпуску отечественной микросхемы первого уровня К5016ВК01 (MIK51BC16D) - первого российского дуального банковского чипа для контактных и бесконтактных платежей.

Дуальный банковский чип с поддержкой стандарта HF, разработанный АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ), в июле 2019 г. был успешно сертифицирован АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) для использования в платежной системе «Мир» и внесен в список рекомендованных карточных платформ с наименованием - MIKPay.MTD.D6.

«Банковский чип, разработанный и произведенный в России, обеспечивает надежность всех транзакций в платежной системе, это важный фактор технологического суверенитета страны. Производственные мощности Микрона позволяют полностью удовлетворить текущую потребность НСПК в отечественных чипах», - отметила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Новые чип-модули будут производиться по технологическим нормам 180нм. По результатам проведения оценки, дуальная микросхема соответствует всем требуемым уровням качества, безопасности и функциональности.

«Интегральная схема представляет собой универсальный однокристальный микропроцессор с дуальным интерфейсом и предназначен для использования в системах защищенного доступа, предъявляющих высокие требования к уровню защиты информации», - отметил главный конструктор АО «НИИМЭ» Александр Кравцов.

Микросхема реализована на дуальной платежной платформе MIKPay.MTD.D6 отечественной разработки на основе российских технологий в качестве альтернативы чипам иностранного производства, используемым при выпуске карт для российских банков. Поддерживает сертифицированные международные и российские криптографические алгоритмы шифрования.

Банковский чип является микросхемой российского производства первого уровня.

Чип - самый критичный и технологически сложный элемент национальной платежной системы, обеспечивает надежность банковской карты и безопасность транзакций на аппаратном уровне.

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