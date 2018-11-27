Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка»

Решение PayControl, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково», начали использовать клиенты «Ак Барс Банка». Они получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых транзакций на мобильном устройстве в системах дистанционного банковского обслуживания.

Программный комплекс PayControl встроен в современную платформу BSS для создания сервисов дистанционного банковского обслуживания. Благодаря PayControl стало возможным безопасное подтверждение банковских операций сразу в двух системах: «Ак Барс Бизнес Онлайн» и «Ак Барс Мобильный». Теперь руководители предприятия-клиента банка могут дополнительно подтверждать платежи, находясь вне офиса, например, в командировке. В момент подтверждения платежа на экране мобильного устройства клиент видит все реквизиты платежа (номер, сумма, дата, счет получателя) и имеет возможность проконтролировать их корректность.

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech&Blockchain ИТ Кластера Фонда «Сколково», отметил: «Использование PayControl в Ак Барс Банке еще раз доказало востребованность и эффективность финансовых технологий наших резидентов «Сколково». Мы очень довольны результатами развития бизнеса компании SafeTech и гордимся нашим успешным взаимодействием. От проекта к проекту решения и технологии компании демонстрируют высокую востребованность, простоту интеграции в системы банковского обслуживания и преимущества для самих банков: существенное повышение защищенности ДБО, упрощение взаимодействия с клиентами и минимизация расходов на обеспечение безопасности».

Татьяна Нуриева, руководитель отдела развития дистанционного банковского обслуживания «Ак Барс Банка», сказала: «Системы мобильного и интернет-банкинга являются важным инструментом банковского обслуживания в условиях повсеместной цифровизации. Они облегчают выполнение рутинных процессов и тем самым повышают лояльность клиентов банка. Мы предъявляем высокие требования ко всем дистанционным сервисам банка. Особенно это касается обеспечения безопасности транзакций и удобства обслуживания клиентов. Программный комплекс PayControl соответствует нашим ожиданиям. Внедрение этой технологии нашего давнего партнера – компании SafeTech – поможет развивать востребованные клиентом сервисы, увеличивать число пользователей банка и повышать степень их удовлетворенности банковским обслуживанием».

Использование решения PayControl позволило клиентам Ак Барс Банка совершать финансовые операции: на своем смартфоне без использования дополнительных устройств (токенов, генераторов паролей); без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения; без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS-сообщений и Push-уведомлений; одним движением руки по экрану смартфона.

Основное преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, в частности, одноразовым паролем по SMS, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам транзакции, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Дополнительное преимущество состоит в том, что для подтверждения совершаемых действий наличие доступа к сети Интернет со смартфона не требуется — подпись транзакции может формироваться как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, PayControl способствует снижению зависимости клиентов банка от наличия и качества сотовой связи в момент проведения операций.

Виталий Патешман, директор по продажам BSS, сказал: «Создание систем дистанционного банковского обслуживания и управления финансами не может считаться полностью завершенным без обеспечения безопасности удаленного обслуживания клиентов, – отмечает Виталий Патешман, Директор по продажам BSS. – Обычно технологии защиты финансовых транзакций осложняют и ограничивают возможности пользователей. Технологии нашего партнера, компании SafeTech, напротив, кроме высокой защищенности платежей обеспечивает еще и простоту взаимодействия с банком и делает работу пользователей удобной».