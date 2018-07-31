В системе банковской отчетности QBIS.Reporting появилась система ИИ

ИТ в банках
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, Текст: Владимир Бахур

«Банковские информационные системы» завершили новый проект по внедрению искусственного интеллекта в автоматизированную систему отчетности QBIS.Reporting.

Теперь с помощью искусственного интеллекта банк сможет оперативно распознать подозрительные транзакции, сегментировать пользователей по типу операций и видам используемых финансовых продуктов, качественно оценить кредитоспособность клиента.

Кроме того, банковская организация получает возможность проводить анализ на предмет возникновения нештатных ситуаций, оптимизировать работу инкассаторских служб, а также повысить эффективность работы контакт-центра, создав электронного помощника (чат-бот, интеллектуальный ассистент). Список функциональных возможностей может быть расширен с учетом пожеланий заказчика.

Искусственный интеллект сегодня одно из самых перспективных направлений развития электронных банковских технологий в мире. В составе QBIS.Reporting он позволяет российским и зарубежным банкам и финансовым компаниям обеспечивать более качественную и устойчивую работу по основным направлениям деятельности, регулярно анализировать и делать прогноз ключевых данных и показателей, автоматизировать работу клиентских служб с помощью современных средств интернет-коммуникаций и, что особенно важно, точно прогнозировать эффективность и устойчивость каждого бизнес-сегмента.

QBIS.Reporting входит в семейство программных продуктов QBIS. Это ИТ-решение содержит свыше 80 отчетных форм ЦБ и по этому показателю является лучшим среди аналогов. С помощью QBIS.Reporting можно вести бюджетирование, налоговый учет, управлять себестоимостью и рентабельностью, готовить и сдавать отчеты по стандартам РСБУ и МСФО.

Система QBIS.Reporting устанавливается в любом банке, независимо от используемого типа АБС и количества филиалов. Имеет настраиваемую модель данных, что позволяет ей адаптироваться под индивидуальные требования каждого конкретного кредитного учреждения.

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