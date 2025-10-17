CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ПСБ создал в Финуниверситете площадку для цифровых проектов студентов

ПСБ открыл обновленное образовательное пространство базовой кафедры банка в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. В торжественном мероприятии приняли участие Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета. Пространство ПСБ включает в себя лекторий, ИТ-лабораторию, зону коворкинга, вебинарную комнату и кофе-пойнт.

Бизнес-практики в образовательном процессе

Передовое высокотехнологичное оборудование, представленное в лаборатории, позволит студентам реализовывать масштабные цифровые и инновационные проекты. Деятельность кафедры ПСБ направлена на внедрение бизнес-практик в образовательный процесс, расширение спектра программ и курсов, развитие системы корпоративного обучения для сотрудников банка, стажировок и практик для студентов университета. Созданная современная мультимедийная инфраструктура позволит вывести на новый уровень организацию совместных с ПСБ учебных мероприятий, а также будет способствовать формированию у учащихся востребованных практических компетенций, раскрытию их творческого потенциала и подготовке к решению профессиональных задач.

Чему будут учить?

Образовательные программы будут включать не только традиционные форматы, такие как лекции, семинары, практические занятия, но и различные мастер-классы, митапы, консультации, в том числе с участием экспертов ПСБ. В качестве дополнительных активностей предусмотрено проведение дней карьеры, конференций, тренингов, бизнес-игр, олимпиад и хакатонов, конкурсов, мероприятий по финансовой грамотности. Кроме того, одним из приоритетных направлений деятельности кафедры ПСБ станет разработка и реализация программ высшего и дополнительного профессионального образования, направленных на развитие компетенций специалистов и руководителей банковского сектора и предприятий ключевых отраслей экономики.

foto2.jpg

Пространство ПСБ включает в себя лекторий, ИТ-лабораторию, зону коворкинга, вебинарную комнату и кофе-пойнт

«Отвечая на современные запросы в сфере образования, эксперты банка совместно с научно-педагогической школой Финансового университета сформировали пространство, где можно получить конкурентные знания всем, кто планирует строить карьеру в сфере финансов, в том числе в ПСБ. Для развития ключевых отраслей российской экономики необходимы высококвалифицированные и талантливые специалисты, которые будут выводить отечественные предприятия на лидирующие позиции. Нам приятно, что выпускники Финансового университета приходят работать в наш банк. Уверен, что обучение на кафедре ПСБ станет мощным стимулом для подготовки управленцев качественно нового уровня», – сказал Петр Фрадков.

«Открытие современного образовательного пространства базовой кафедры ПСБ — это знаковое событие в истории Финансового университета. Впервые в практике нашего многолетнего и плодотворного взаимодействия с ПСБ, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано в 2021 году, создана не просто учебная аудитория, а уникальное пространство, сочетающее функциональность, технологичность и комфорт. Пространство легко трансформируется под различные форматы обучения, включает лекторий, который будет задействован в учебном процессе, вебинарную Академии ПСБ, предоставляя простор для инноваций. От всей души благодарю председателя ПСБ Петра Михайловича Фрадкова за этот значимый вклад в подготовку специалистов, обладающих профессиональными навыками для успешного развития национальной экономики», - подчеркнул Станислав Прокофьев.

История кафедры

Кафедра ПСБ открылась в 2021 году. В 2024 году было запущено обучение по магистерской программе «Цифровая трансформация бизнеса и аналитика данных» и программе повышения квалификации «Мастер банковского дела». В 2024-2025 годах для студентов Финансового университета банк предоставил возможность прохождения практики и оплачиваемых стажировок с перспективой дальнейшего трудоустройства в ПСБ.

Рекламаerid:2W5zFGdLFigРекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

