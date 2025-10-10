CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX

ПСБ запустил в пилотном режиме технологию банковского обслуживания для предпринимателей через мессенджер MAX. Презентация сервиса состоялась на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис». На первом этапе услуга доступна для ограниченной группы клиентов, а после завершения тестирования ее смогут использовать все клиенты малого и среднего бизнеса ПСБ.

Интеграция через чат-бота

Ключевым элементом нового сервиса стала интеграция в интерфейс мессенджера бизнес-ассистента «Катюша». Этот виртуальный помощник, работающий на основе искусственного интеллекта, позволяет предпринимателям выполнять ряд финансовых операций, не покидая мессенджер. Функционал включает проведение платежей, выставление счетов, контроль остатков по счетам, получение выписок и реквизитов.

Помимо сугубо банковских задач, чат-бот способен помогать с решением рутинных бизнес-вопросов. В их числе — подбор персонала, поддержка продвижения бизнеса в социальных сетях и организация онлайн-торговли на маркетплейсах.

Расширение каналов дистанционного обслуживания

Как отмечают в ПСБ, запуск сервиса в MAX является частью стратегии по расширению каналов дистанционного обслуживания бизнес-клиентов. Банк развивает технологичные и безопасные альтернативы классическому интернет-банку и мобильному приложению, следуя за привычками аудитории.

photogenica-phx7778210.webp

© Rangizzz / Фотобанк Фотодженика
ПСБ запустил в пилотном режиме технологию банковского обслуживания для предпринимателей через мессенджер MAX

«ПСБ непрерывно расширяет каналы дистанционного обслуживания бизнес-клиентов, предлагая технологичные и безопасные альтернативы интернет-банку и мобильному приложению. Предпринимателям удобно совершать повседневные операции через мессенджеры – мы видим это на примере популярности нашего чат-банка в российской соцсети ВКонтакте, число пользователей которого в 2025 году выросло на 35%. На текущий момент 57% консультаций по продуктам и услугам ПСБ в текстовом боте происходит без участия сотрудников – это один из лучших показателей на рынке малого и среднего предпринимательства. Мы предоставили аналогичный функционал в российском мессенджере MAX, аудитория которого уже превысила 40 млн человек, и скоро чат-бот станет доступен всем клиентам ПСБ», – комментирует старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.

Рекламаerid:2W5zFHsrvk8Рекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13%

ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате их картами

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще