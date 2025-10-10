ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX

ПСБ запустил в пилотном режиме технологию банковского обслуживания для предпринимателей через мессенджер MAX. Презентация сервиса состоялась на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис». На первом этапе услуга доступна для ограниченной группы клиентов, а после завершения тестирования ее смогут использовать все клиенты малого и среднего бизнеса ПСБ.



Интеграция через чат-бота

Ключевым элементом нового сервиса стала интеграция в интерфейс мессенджера бизнес-ассистента «Катюша». Этот виртуальный помощник, работающий на основе искусственного интеллекта, позволяет предпринимателям выполнять ряд финансовых операций, не покидая мессенджер. Функционал включает проведение платежей, выставление счетов, контроль остатков по счетам, получение выписок и реквизитов.

Помимо сугубо банковских задач, чат-бот способен помогать с решением рутинных бизнес-вопросов. В их числе — подбор персонала, поддержка продвижения бизнеса в социальных сетях и организация онлайн-торговли на маркетплейсах.

Расширение каналов дистанционного обслуживания

Как отмечают в ПСБ, запуск сервиса в MAX является частью стратегии по расширению каналов дистанционного обслуживания бизнес-клиентов. Банк развивает технологичные и безопасные альтернативы классическому интернет-банку и мобильному приложению, следуя за привычками аудитории.

«ПСБ непрерывно расширяет каналы дистанционного обслуживания бизнес-клиентов, предлагая технологичные и безопасные альтернативы интернет-банку и мобильному приложению. Предпринимателям удобно совершать повседневные операции через мессенджеры – мы видим это на примере популярности нашего чат-банка в российской соцсети ВКонтакте, число пользователей которого в 2025 году выросло на 35%. На текущий момент 57% консультаций по продуктам и услугам ПСБ в текстовом боте происходит без участия сотрудников – это один из лучших показателей на рынке малого и среднего предпринимательства. Мы предоставили аналогичный функционал в российском мессенджере MAX, аудитория которого уже превысила 40 млн человек, и скоро чат-бот станет доступен всем клиентам ПСБ», – комментирует старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.