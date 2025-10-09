ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

ПСБ и IVA Technologies договорились о совместной разработке отечественных ИТ-решений для цифровизации бизнеса. Партнерство направлено на создание эффективных инструментов для повышения технологической независимости крупных компаний. В рамках сотрудничества стороны уже адаптировали платформу видеоконференцсвязи под задачи банка, которой ежедневно пользуются более 23 тысяч сотрудников ПСБ.



ПСБ на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис» заключил соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и импортозамещения с российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Документ подписали Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, и Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. Стороны будут развивать отечественные ИТ-решения для стратегически значимых отраслей и разрабатывать эффективные инструменты для повышения уровня цифровизации и технологической независимости крупных компаний.



«Для нас важно обеспечить высокий уровень информационной безопасности при сохранении широких возможностей программного обеспечения. В рамках программы импортозамещения мы перешли на платформу видеоконференцсвязи от IVA Technologies, вместе с разработчиком в короткие сроки адаптировали ее под бизнес-задачи ПСБ и сегодня этой системой ежедневно пользуются уже более 23 тысяч сотрудников банка. Будем развивать наше стратегическое сотрудничество с компанией по внедрению цифровых сервисов и созданию отечественных решений, которые могут масштабироваться на другие организации», — сказал Игорь Панов.

«Партнерство с ПСБ — это пример того, как отечественные ИТ-решения закрывают потребности стратегически значимых отраслей. Для нас важно не просто внедрять технологии, а постоянно совершенствовать их с учётом реальных потребностей банка и его сотрудников. Совместная работа позволяет нам создавать более эффективные инструменты, которые делают ежедневное взаимодействие внутри крупной организации проще и надежнее», — прокомментировал Станислав Иодковский.