CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Лицом новой рекламной кампании банка ПСБ стал актер Виктор Хориняк

ПСБ запустил новую имиджевую рекламную кампанию, цель которой – продемонстрировать ценности, философию банка и широкие возможности, которые банк ПСБ предоставляет людям по всей стране.

Лицо компании

Лицом новой кампании стал Виктор Хориняк, российский актер, полюбившийся зрителям по роли во франшизе «Последний богатырь». В видеороликах харизматичный богатырь, пользуясь силой богатырскою, живет обычной жизнью миллионов россиян – ходит с друзьями в кафе, заезжает со своим «конем» на автомойку, играет в баскетбол во дворе, заодно спасая бабушек от финансовых мошенников, а для удобства везде пользуется услугами и сервисами ПСБ, рассказывая о карте ПСБ с кешбэком 25%, бесплатном счете для бизнеса и эквайринге под 0%.

Помимо главного героя элементами креативной концепции выступают цвета бренда, наполняющие каждый кадр, фирменный джингл, а также узнаваемый добродушный богатырский юмор, ассоциирующийся с фильмом.

photogenica-phx490828032.jpg

© Stan_pit / Фотобанк Фотодженика
ПСБ запустил новую имиджевую рекламную кампанию

«Наша ценность – клиенты, миллионы россиян, у каждого из которых свои дела, заботы, мечты и планы, и наша миссия – чтобы людям было удобно и выгодно с ПСБ во всех их простых и сложных делах: от покупки утреннего кофе до покупки квартиры или открытия собственного бизнеса. Для рекламной кампании мы искали символ, который раскрывает наши ценности и философию бизнеса – надежный и современный банк для каждого. Образ богатыря из известной франшизы как нельзя лучше отвечает нашему слогану «Банк сильной страны» . Этот персонаж олицетворяет собой силу духа, смелость, находчивость и доброту. Он, как и банк ПСБ, всегда найдет решение и поможет», – говорит Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ.

Рекламная кампания транслируется по следующим каналам коммуникаций: ТВ, наружная реклама, интернет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

«СберМаркетинг» повышает эффективность за счет цифровой трансформации процессов управления персоналом

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще