Лицом новой рекламной кампании банка ПСБ стал актер Виктор Хориняк

ПСБ запустил новую имиджевую рекламную кампанию, цель которой – продемонстрировать ценности, философию банка и широкие возможности, которые банк ПСБ предоставляет людям по всей стране.



Лицо компании

Лицом новой кампании стал Виктор Хориняк, российский актер, полюбившийся зрителям по роли во франшизе «Последний богатырь». В видеороликах харизматичный богатырь, пользуясь силой богатырскою, живет обычной жизнью миллионов россиян – ходит с друзьями в кафе, заезжает со своим «конем» на автомойку, играет в баскетбол во дворе, заодно спасая бабушек от финансовых мошенников, а для удобства везде пользуется услугами и сервисами ПСБ, рассказывая о карте ПСБ с кешбэком 25%, бесплатном счете для бизнеса и эквайринге под 0%.

Помимо главного героя элементами креативной концепции выступают цвета бренда, наполняющие каждый кадр, фирменный джингл, а также узнаваемый добродушный богатырский юмор, ассоциирующийся с фильмом.

«Наша ценность – клиенты, миллионы россиян, у каждого из которых свои дела, заботы, мечты и планы, и наша миссия – чтобы людям было удобно и выгодно с ПСБ во всех их простых и сложных делах: от покупки утреннего кофе до покупки квартиры или открытия собственного бизнеса. Для рекламной кампании мы искали символ, который раскрывает наши ценности и философию бизнеса – надежный и современный банк для каждого. Образ богатыря из известной франшизы как нельзя лучше отвечает нашему слогану «Банк сильной страны» . Этот персонаж олицетворяет собой силу духа, смелость, находчивость и доброту. Он, как и банк ПСБ, всегда найдет решение и поможет», – говорит Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ.

Рекламная кампания транслируется по следующим каналам коммуникаций: ТВ, наружная реклама, интернет.