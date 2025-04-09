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В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

Трамп, как и обещал во время своей предвыборной кампании, сокращает регулирование криптовалют. Минюст США прекратил деятельность подразделения по борьбе с нарушениями законов о криптовалютах, которое, в частности, занималось расследованием дела об отмывании денег крупнейшей в мире криптобиржей Binance.

Контроль за использованием криптовалют сокращается

Министерство юстиции США расформировало группу по борьбе с нарушениями законов о криптовалютах (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET), пишет CNBC.

Это стало сигналом к ​​серьезным изменениям в том, как федеральное правительство будет бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами, написал в служебной записке заместитель генерального прокурора Тодд Бланш (Todd Blanche).

Министерство юстиции впредь не будет применять меры принудительного характера к криптобиржам или офлайн-кошелькам за действия их пользователей, «непреднамеренно нарушающие правила», что является серьезным отходом от политики экс-президента Джо Байдена (Joe Biden), пишет издание.

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Криптовалюта в США получает все больше свободы от госрегулирования

Нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) еще в ходе своей предвыборной кампании активно высказывался в поддержку индустрии криптовалют и обещал дерегулировать отрасль.

Новый порядок

В служебной записке Бланш критикует попытки при администрации Байдена использовать уголовное преследование в качестве фактического инструмента регулирования криптовалютной индустрии.

Созданная в 2022 г. NCET занималась расследованиями громких дел, в частности, в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). В 2023 г. Binance согласилась заплатить $4,3 млрд штрафа для урегулирования обвинений в отмывании денег, а Чанпэн Чжао обещал уйти в отставку с поста генерального директора и тоже выплатить штраф.

Теперь прокурорам поручено закрыть текущие расследования, которые не соответствуют новым приоритетам. «Судебные разбирательства или меры принудительного характера, которые имеют своим результатом наложение нормативных рамок на цифровые активы», больше не будут осуществляться, сообщил Бланш. Эта ответственность перекладывается на финансовые регуляторы, действующие за пределами системы уголовного правосудия.

Министерство юстиции сузит свое внимание до преследования лиц, которые используют цифровые активы для совершения или содействия серьезным преступлениям, таким как мошенничество инвесторов или поддержка терроризма, торговли людьми, картельных операций и киберпреступности.

Кому это на руку

После вступления Трампа в должность его администрация уже приняла несколько мер по сокращению регулирования криптоотрасли. Например, комиссия по ценным бумагам и биржам США отменила банковское правило, запрещающее банкам Уолл-стрит использовать криптовалюту. Были также сняты обвинения с криптовалютой платформы Ripple в привлечении $1,3 млрд путем продажи своего токена XRP без регистрации его в качестве ценной бумаги, сообщал CNBC в марте 2025 г.

В том же месяце Трамп подписал указ о создании «Стратегического резерва биткоинов». Документ ввел «Запас цифровых активов» — фонд для хранения других цифровых активов, конфискованных американскими властями.

А в январе 2025 г. избранный президент США объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP и опубликовал ссылку на сайт, где его можно приобрести. Токен был запущен на блокчейне Solana и в первые часы его стоимость выросла более чем на четыре тыс. процентов. Своя мем-монета есть и у жены президента Мелании Трамп (Melania Trump).

Еще один проект Трампа, который отправляет 75% прибыли связанным с ним организациям, — децентрализованный цифровой банк под названием World Liberty Financial. Он уже, по данным CNBC, продал токенов на сумму $550 млн.

Анна Любавина

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