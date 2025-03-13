Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».
Регистрация по ссылке.
ИТ в розничной торговле
- Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2024 г.
- Как изменились ИТ-бюджеты ритейлеров
- Какие ИТ-задачи являются приоритетными
- Как развивается импортозамещение в ритейле
- Как показали себя российские решения
- Почему ритейлеры создают собственные ИТ-компании
Основные направления цифровизации
- Какие ИТ-задачи будут стоять перед ритейлом в 2025 г.
- Информационная безопасность в торговой компании
- Искусственный интеллект в ритейле
- Инструменты повышения клиентской лояльности
- Как оптимизировать затраты и не потерять в качестве
- Как просчитать эффективность внедрения инноваций
- Плюсы и минусы ИТ-аутсорсинга для ритейла
Проекты и кейсы
- Крупные ИТ-проекты — делимся опытом
- От чего зависит конкурентоспособность интернет-магазина
- Роль маркетплейсов на рынке розничной торговли
- Цифровые инструменты оптимизации доставки
- Цифровые средства привлечения и удержания линейного персонала
Докладчики:
Дмитрий Страхов, генеральный директор, Desport;
Михаил Кудашев, ИТ-директор, SOKOLOV;
Николай Жаворонков, директор по информационным технологиям, «О’КЕЙ»;
Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, «Мегафон Ритейл»;
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
представитель компании «Контур.Фокус».
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева