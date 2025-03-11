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ПСБ совместно с «МегаФоном» расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам

ПСБ и «МегаФон» запустили проект, который расширяет доступ населения к биометрическим сервисам. Совместная инициатива облегчает для клиентов сотового оператора оформление востребованных банковских услуг, в том числе с использованием биометрии.

Сим-карта по биометрии

ПСБ и «МегаФон» запустили проект, который облегчит доступ к банковским услугам с использованием биометрии. Одновременно для иностранных граждан-клиентов «МегаФона» существенно упрощается регистрация договоров по оказанию услуг связи в порядке, предусмотренном новыми требованиями законодательства. В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с 1 января 2025 года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами или лицами без гражданства осуществляются только при наличии подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). На начальном этапе проекта ПСБ открыл дополнительный офис на одной из площадок оператора сотовой связи «МегаФон» в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект 43-45 лит А. Посетители салона смогут открыть текущий счет в ПСБ, получить моментальные дебетовые карты, оформить заявку на именную дебетовую или кредитную карту и получить консультацию по финансовым продуктам ПСБ. Также граждане могут сдать биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС), а затем использовать ее для активации сим-карты. Новая услуга особенно актуальна для иностранных граждан ближнего зарубежья. Для сдачи биометрии в ЕБС таким клиентам необходимо иметь при себе паспорт иностранного гражданина и документ, подтверждающий право пребывания на территории РФ, номер СНИЛС, а также контактные данные — адрес электронной почты. Сотрудник ПСБ заключит с клиентом договор комплексного банковского обслуживания, поможет зарегистрироваться, подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг и сразу проведет биометрическую регистрацию (изображение лица и записи голоса). Вся процедура занимает не более 10 минут.

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© phakimata / Фотобанк Фотодженика
В ПСБ обещают, что биометрическая регистрация займет не более 10 минут

«Биометрические технологии все шире используются в различных сферах жизни, значительно ускоряя и упрощая для людей получение самых разных услуг. Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами. Первый офис нового формата мы открыли салоне МегаФона в Санкт-Петербурге», — отметила Наталья Розенберг, начальник управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ.

«Проект выгоден всем сторонам. Мы сможем оказывать нашим абонентам новую услугу. А самое главное — наши клиенты теперь могут сэкономить время при приобретении сим-карты», — резюмирует Давид Борзилов, директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона».

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