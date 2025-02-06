CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года

CNews был и остался наиболее цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Это подтверждает свежее исследование «Медиалогии», охватившее период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г. Большая команда журналистов и аналитиков, публикующая эксклюзивные новости, интервью с ключевыми спикерами в области ИТ, исследования, и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

Первое место рейтинга

CNews занял первое место среди самых цитируемых СМИ в сфере ИТ и телекома. Таковы результаты исследования «Медиалогии», проведенного по итогам 2024 г., с 1 января по 31 декабря 2024 г.

Индекс цитируемости «Медиалогии» определяет частоту ссылок на первоисточник информации в других изданиях и учитывает влиятельность ресурса, опубликовавшего ссылку. Система анализирует 100 тыс. наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ об ИТ и телекоме Список наиболее цитируемых российских изданий, пишущих о рынке информационных и телекоммуникационных технологий в рейтинге «Медиалогии» по итогам 2024 г. индекс цитируемости СМИ CNews.ru 338,85 Hi-Tech @Mail.Ru 329,57 Telecomdaily 292,06 Ixbt.com 210,26 Habr.com 151,45 Ferra.ru 137,65 3dnews.ru 108,83 Tadviser.ru 96,15 Securitylab.ru 78,41 Kod.ru 75,09 Rozetked.me 68,24 iPhones.ru 59,72 4pda.to 50,56 Vc.ru 49,37 Comnews.ru 47,76 Hightech.fm 45,40 Appleinsider 32,95 Content-review.com 17,95 Iguides.ru 16,33 Telesputnik.ru 15,86

Команда CNews постоянно увеличивается. Издание приглашает на работу журналистов, редакторов, аналитиков, программистов и менеджеров по продаже рекламы. Подробнее о вакансиях CNews можно узнать по ссылке.

Аудитория растет

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты цифровых подразделений федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

В ноябре 2024 г. был зафиксирован рекорд посещаемости CNews. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 13 ноября суточная аудитория CNews достигла рекордных значений: материалы CNews без учета роботов прочитали 709 264 человека. В другие дни ноября аудитория составляла около 550 тыс. человек в сутки, что говорит об общем росте числа читателей CNews.

28 декабря 2024 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев объявил благодарность Александре Кирьяновой, главному редактору CNews. Ведомственная награда вручена за вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций, а также за самые интересные мероприятия с участием министра.

Портрет читателя

80% аудитории CNews составляют мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 75% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте максимальной деловой активности

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут на территории России. Еще по 3% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии. Подробнее об аудитории CNews читайте на портале для рекламодателей издания.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2024 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews300, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли.

Market.CNews: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается Market.CNews — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. Market.CNews занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров. За 4 года опубликовано более 70 подобных исследований.

Флагманским проектом стал рейтинг российских провайдеров IaaS Enterprise, на который ориентируется большинство заказчиков. Огромную популярность получили и другие ежегодные обзоры — GPU Cloud, Российские операционные системы, СЭД, BPM и другие.

В 2024 г. основана специальная награда, которая выдается компаниям за разработку выдающихся ИТ-решений, статус которых подтвержден соответствующим аналитическим исследованием. В перспективе будет сформирован Зал Славы Market.CNews — пул лучших отечественных продуктов и технологий, которые во многом определят развитие ИТ-отрасли России в целом.

Новые форматы

CNews активно развивает новые форматы деловой журналистики. В ноябре издание запустило серию видеоподкастов «CNews.Лица», в котором журналисты беседуют с ведущими экспертами отрасли о вызовах и возможностях российского ИТ-рынка. Гостем первого выпуска, посвященного будущему облаков в России, стал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

Развиваются и новые форматы объяснительной журналистики: карточки, гайды, чек-листы и другие. В них редакция при участии экспертов из различных сегментов ИКТ-отрасли разбирается подробно и по пунктам в актуальных технологиях, проблемах и перспективах рыночных сегментов, дает ответы на сложные вопросы, предлагает пошаговые сценарии для решения насущных задач цифровизации, стоящих перед современным бизнесом. В простой и лаконичной форме рассказывается, какие практические шаги необходимо предпринять для быстрого достижения наилучшего результата.

В ярких спецпроектах CNews рассказывает о миграции на российские ИТ-решения, на российское ИТ-оборудование, а также о цифровизации различных отраслей отечественной экономики.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Редакция плотно сотрудничает с отечественными производителями и разработчиками. Например, в этом году был представлен первый тест российского электромобиля АТОМ и функциональный тест смартфона на отечественной ОС «Аврора». Также идет продуктивное взаимодействие с разработчиками программных решений — от мессенджеров до операционных систем.

Редакция подразделения «Наука» за последние полтора года завоевала авторитет аудитории. Поднимаемые темы вызывают огромный интерес у читателей. Еженедельно выходит до трех материалов по разной научной тематике — от археологии до астрономии, естественных наук и технологий.