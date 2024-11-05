Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Завершается прием заявок на участие в CNews FORUM. Крупнейшее мероприятие российского ИКТ-сообщества CNews FORUM пройдет 7 ноября 2024 г. в Москве.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024.

В рамках мероприятия министр Максут Шадаев ответит на вопросы участников CNews FORUM.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 7 ноября 2024 г. откроется в семнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2024 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2024 можно уже сейчас.

Участие в CNews FORUM 2024 подтвердили: Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «АЛРОСА»; Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, Группа «Илим»; Денис Новиков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «ФосАгро»; Дмитрий Цыганков, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК; Анна Катамадзе, заместитель руководителя, Федеральное казначейство; Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO; Александр Краснов, директор по информационным технологиям, «Яковлев»; Арутюн Аветисян, Академик РАН, Директор, ИСП РАН; Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»; Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров, «Диасофт»; Вадим Григоренко, управляющий директор департамента информационных технологий, «Россельхозбанк»; Илья Заянц, директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, Щербинский лифтостроительный завод; Евгений Кузнецов, генеральный директор, «Орбита Капитал Партнерз»; Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club; Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, Уральский Завод Гражданской Авиации; Вячеслав Смирнов, технический директор по электронной коммерции, FINN FLARE; Илья Гуденко, руководитель Департамента развития телеком-бизнеса, ТТК; Илья Батай, директор по ИТ, «Банк Синара»; Владимир Клявин, коммерческий директор, Positive Technologies; Роман Цыганков, начальник Управления информационных технологий и систем, «Автозавод Санкт-Петербург»; Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети, «Альфа-Банк»; Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, ЕВРАЗ ЗСМК; Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений, «Северсталь-инфоком»; Сергей Киселев, директор по развитию информационных технологий, Carcade; Иван Глухов, исполнительный директор, СберТех; Дмитрий Бахтин, директор по разработке, «Детский Мир»; Александр Мезенцев, CTO, «Свой Банк»; Тимур Махалин, начальник управления, ОМК; Андрей Пунин, технический директор, «Здравсити»; Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»; Олег Комлик, директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса», Банк Дом.рф; Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по ИТ, ГК «Нацпроектстрой»; Андрей Ионов, руководитель по цифровой трансформации, «ЦЕМЕНТУМ»; Максим Лобанов, директор по ИТ, ГК «Восток-Сервис»; Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор; Алексей Карпунин, ИТ-директор, БКС «Мир инвестиций»; Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса, «Т1 Облако»; Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Вадим Павлов, руководитель отдела планирования и ИТ-решений, «Ханса»; Дмитрий Ванюшкин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»; Владимир Рябов, директор по информационным технологиям, Gulliver Group; Михаил Кудашев, CIO, SOKOLOV; Артем Евсеев, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и защиты информации, Savina legal; Дмитрий Аникин, директор по развитию, Global ERP; Максим Завьялов, руководитель практики локализации, K2 Cloud; Максим Сарычев, руководитель дирекции процессного управления, Банк «Уралсиб»; Максим Смирнов, директор управления данными, Hoff Tech; Михаил Хайзников, руководитель офиса корпоративной архитектуры, Росбанк; Федор Лежнев, директор по ИТ, «Альфа Капитал»; Илья Грязнов, руководитель клиентского сервиса, «Честный знак»; Владислав Беляев, сооснователь, исполнительный директор, AutoFAQ; Александр Кирпо, руководитель отдела предиктивной аналитики, Hoff Tech; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Вадим Павлов, руководитель отдела планирования и ИТ-решений, «Ханса»; Дмитрий Ванюшкин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»; Владимир Рябов, директор по информационным технологиям, Gulliver Group; Михаил Кудашев, CIO, SOKOLOV; Артем Евсеев, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и защиты информации, Savina legal; Дмитрий Аникин, директор по развитию, Global ERP; Максим Завьялов, руководитель практики локализации, K2 Cloud; Максим Сарычев, руководитель дирекции процессного управления, Банк «Уралсиб»; Максим Смирнов, директор управления данными, Hoff Tech; Михаил Хайзников, руководитель офиса корпоративной архитектуры, Росбанк; Федор Лежнев, директор по ИТ, «Альфа Капитал»; Илья Грязнов, руководитель клиентского сервиса, «Честный знак»; Владислав Беляев, сооснователь, исполнительный директор, AutoFAQ; Александр Кирпо, руководитель отдела предиктивной аналитики, Hoff Tech; Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования, МТС-Банк; Наталья Погорелова-Триппель, директор центра компетенции развития портальных решений, «РТК ИТ плюс»; Иван Крутько, СDTO, «М.Видео-Эльдорадо»; Максим Власов, директор по цифровизации, «Атомстройэкспорт»; Рафаэль Тонаканян, директор дивизиона развития и сопровождения производственного процесса (SberWorks), «Сбер»; Алла Малевицкая, начальник Управления развития автоматизации энергетики промышленной безопасности экологии и транспортной логистики, ГМК «Норильский никель»; Артем Хван, руководитель Центра аналитики процессов, Россельхозбанк; Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций Process Mining, «РСХБ-Интех»; Алексей Томилов, CTO, FINDLER; Руслан Погорелов, руководитель по инфраструктуре данных и управлению данными, Райффайзенбанк; Денис Козицкий, директор по развитию ИТ и инновациям, «СберАналитика»; Яна Щелыванова, начальник отдела методологии и автоматизации, Альфа-Банк; Эдуард Федечкин, эксперт по системам бизнес-аналитики, Tern Group; Семен Теняев, основатель деловой социальной сети TenChat, председатель правления, ВБЦ; Иван Панченко, заместитель генерального директора, Postgres Pro; Антон Ершов, директор по стратегии, «Группа НЛМК»; Ростислав Чернаков, технический директор, Rutube; Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, «Нижфарм»; Олег Лукавенко, технический директор, Jumse; Сергей Фомин, фаундер и генеральный директор, Picvario; Александра Кирьянова, главный редактор, CNews; Андрей Князев, директор по бизнес-системам, «Мегафон»; Ярослав Медокс, независимый эксперт, модератор; Георгий Подбуцкий, коммерческий директор, SL Soft; Антон Руденко, руководитель проектов развития GigaChat, SberDevice; Никита Кузнецов, начальник центра моделирования активов и пассивов, Банк ГПБ; Артур Зубанов, исполнительный директор, «ИАС Диджитал»; Сергей Никитчук, партнер, «Б1–Информационные технологии»; Максим Лобанов, директор по ИТ, ГК «Восток-Сервис»; Иван Ермаков, коммерческий директор, «Базис»; Анатолий Дедов, директор департамента проектно-консалтинговых услуг, «Мобиус Технологии»; Ростислав Гордиенко, директор по ИТ, кондитерская фабрика «Победа»; Андрей Походня, директор направления «Цифровизация промышленности», «Ростелеком»; Максим Кретинин, директор направления «Добыча», «Ростелеком»; Алексей Остроушко, директор по информационным технологиям, сеть клиник «Будь здоров»; Вадим Егоров, администратор ИТ-проектов, Банк «Уралсиб»; Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям, ГК «Москабельмет».

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные». На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2023 г. CNews FORUM собрал более 1700 человек. В сессионной части было проведено восемь тематических отраслевых секций. Было представлено около 120 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков на 60 стендах. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили 25 организаций.

В 2023 г. на форуме выступали глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; ; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2023, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2024, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.