Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы

В настоящее время Италию сотрясает грандиозный скандал, ведь частная сыскная фирма Equalize внедрила шпионскую программу на серверы Министерства внутренних дел (МВД) Италии и годами воровала оттуда конфиденциальную, в том числе личную и финансовую, информацию о гражданах страны, включая политиков, общественных деятелей и спортивных знаменитостей.

Скупка данных

Утечка переговоров полиции раскрыла, что зарубежные структуры могли пользоваться услугами миланской частной компании Equalize для взлома государственных баз данных (БД) и получения секретной информации. Об этом сообщило издание Politico.

Недавний хакерский скандал в Италии привлек внимание международных медиа, упоминая вовлеченность таких стран, как Израиль, Ватикан, Великобритания и Литва. Масштаб утечек данных и последствия для безопасности поставили под угрозу дипломатические отношения и вызвали общественный резонанс. Расследование продолжается, и власти различных стран работают над восстановлением безопасности и предотвращением дальнейших инцидентов.

Расследование деятельности компании Equalize, обвиняемой в незаконном доступе к архивам правоохранительных органов для получения конфиденциальной информации о людях и компаниях, позволило восстановить сеть компаний, которые в последние годы требовали и платили сотни тысяч евро за ряд услуг, в частности за неправомерное проникновение в компьютеры своих сотрудников.

Wikipedia Итальянская полиция раскрыла секретные методы работы по сбору данных для Ватикана и разведывательной службы Израиля

Делом занимались карабинеры, которые в Италии исполняют полицейские функции и функции военной полиции в ходе заграничных операций итальянских вооруженных сил и в составе Европейской жандармерии. В более чем четырех тысячах страниц, на которых карабинеры подвели итоги расследования по Equalize, упоминаются такие крупные компании, как Erg, Heineken, Barilla, а также менее, известные имена, например, логистическая компания Number1.

По данным МВД Италии, ворованную информацию наемные хакеры продавали всем, кто был готов платить. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на публикацию итальянской газеты Corriere della Sera, в ходе полицейской прослушки и слежки за подозреваемыми полиция узнала, что в числе покупателей ворованной информации был израильский «Моссад». Это единственная иностранная разведка, которую итальянские следователи «поймали» на покупке данных у местных хакеров.

В феврале прошлого года карабинеры засняли двух израильских агентов у входа в офис Equalize и записали состоявшийся днем раньше телефонный разговор главного подозреваемого Нунцио Самуэле Каламуцци (Nunzio Samuele Calamucci), которого обвиняют в организации схемы. Каламуцци не зная о полицейской прослушке, обсуждал с бывшим сотрудником итальянского посольства в Тель-Авиве Энцо Де Марцио (Vincenzo De Marzio) предстоящую встречу с израильским клиентом, предложившим фирме миллион евро за интересующую израильтян информацию.

По данным итальянской полиции, «Моссад» интересовали финансовые транзакции российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на европейском континенте. Разведке были интересны и сведения о российских кибератаках, совершаемые близкими к Кремлю хакерами. Каламуцци подчеркнул, что «Моссаду» было интересно вообще все российские операции (онлайн и оффлайн) в Европе.

Согласно публикации итальянского сайта Open, израильские агенты хотели пресечь денежные потоки, идущие от российских олигархов предпринимателю Евгению Пригожину, который ранее был основателем и руководителем группы компаний «Конкорд» и ЧВК «Вагнер». Военные из ЧВК участвовали в военных конфликтах на Украине, Сирии и Африке, а также контролировал компании, обвиняемые во вмешательстве в выборы в США в 2016 г. и 2018 г. («Агентство интернет-исследований» и другие). Издание «Деловой Петербург» в своем «Рейтинге миллиардеров» за 2019 г. поставило Пригожина на 72-е место, оценив его состояние в 14,6 млрд руб.

Нунцио Самуэле Каламуцци, ранее заявлявший о причастности ко взломам ИТ-систем в Пентагоне вместе с группой хакеров из Anonymous, упоминал десятки хакеров, работающих на него в городе Колчестере, который расположен в Великобритании. Хакер упомянул в разговоре с карабинерами, что израильтяне покупают информацию и данные не только для себя, но и для других разведок. В частности, Каламуцци упомянул Ватикан - ему, по словам хакера, предназначалась половина данных, которые собирались приобрести агенты «Моссада».

Скандал может повлечь за собой расследования и в других странах, ведь также в документах говорится об использовании серверов в Соединенных Штатах и Литве, где ИТ-специалисты компании Equalize чувствовали себя более защищенными. Прокуроры Италии уже выдали приказ на изъятие сервера в Литве и рассматривают возможность сотрудничества с британскими следователями. Помимо денег израильские агенты предлагали итальянским хакерам информацию о незаконном трафике иранского газа в Италии, которая могла бы заинтересовать других клиентов Equalize, в частности, итальянскую энергетическую компанию ENI.

22 октября этого года четверо подозреваемых по данному делу, находящихся под домашним арестом, предстали перед судом в Милане и отказались отвечать на вопросы. Адвокаты Кармина Гало (Carmina Gallo), одного из партнеров Equalize, а также ИТ-консультанта Самуэля Каламуцци заявили о том, что их клиенты готовы сотрудничать, как только получат доступ ко всем материалам дела.

Израильская разведка

Служба внешней разведки «Моссад» с 1970-х гг. организует покушения на палестинцев и противников Израиля в разных странах. Организация долгие годы занимается проведением операций против критиков и противников Израиля, особенно лидеров палестинского сопротивления. По информации Politico, именно «Моссад» несет ответственность за разведывательные операции за рубежом, а также проводит акции по уничтожению террористов за пределами Израиля. При этом шаги в интересах внутренней безопасности и контрразведки, а также сбор информации для антитеррористических мероприятий внутри Израиля проводится по линии другой разведывательной структуры - «Шабак».

Агентство «Анадолу» составило перечень политиков и активистов, на которых «Моссад» организовывал покушения в разные годы. В некоторых случаях причастность «Моссада» была официально признана правительством Израиля (например, похищение Адольфа Эйхмана (Adolf Eichmann)); в других случаях об этом стало известно в результате провала операции и поимки израильских агентов (например, покушение на Халеда Машаля (Khaled Mashaal) в Аммане); в третьих случаях о причастности израильской спецслужбы сообщали компетентные источники или же для подобных предположений существуют достаточные основания. По информации Deutsche Welle, из последних операций, разведывательная служба «Моссад» заложила небольшой объем взрывчатки в 5 тыс. пейджеров тайваньского производства, заказанных радикальным ливанским шиитским движением «Хезболла» за несколько месяцев до взрывов пейджеров 17 сентября этого года.