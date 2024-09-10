CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code».

CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».

Подать заявку на участие:

Основные вопросы конференции:

Low-code и No-code

  • Как меняется отношение к Low-code и No-code?
  • Что быстро и удобно делать с помощью Low-code и No-code?
  • Для решения каких задач Low-code и No-code неприменимы?
  • Какого уровня квалификации требует использование Low-code?
  • Как расширить применение low-code?
  • Что представляет собой команда для работы с Low-code?
  • Какие облачные low-code инструменты можно использовать?

Технологическая основа

Проекты и решения

  • Создание Low/No-code приложений: делимся опытом.
  • Кастомизация ПО при помощи Low/No-code .
  • Low-code или заказная разработка: что выбрать?
  • Можно ли благодаря low-code сэкономить на специалистах?
  • Безопасная Low-code разработка.

Среди спикеров конференции:

Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, Скопинфарм;
Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем, ВДНХ;
Михаил Хайзников, руководитель Офиса Корпоративной Архитектуры, Росбанк;
Сергей Плашкевич, менеджер по развитию бизнеса, ЧУ «Цифрум»;
представители компаний Диасофт, Citeck, FIS.

Актуальная информация доступна на странице мероприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO?

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Импортозамещение трещит по швам из-за банков и древних инфраструктурных объектов

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще