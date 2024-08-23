В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит

«Т-Банк» хочет выйти на рынок сервисов онлайн-продажи товаров, то есть, по сути, открыть торговую площадку. В банке темнят и не называют новый сервис именно маркетплейсом, но участники ИТ-отрасли уверены, что это будет именно он. Конкурировать «Т-Банку» придется с очень серьезными противниками, почти у каждого из которых есть развитая сеть пунктов выдачи заказов. При этом банк пока не спешит открывать пункты выдачи заказов, хотя у конкурентов их тысячи по всей стране.

Нужно больше маркетплейсов

«Т-Банк», бывший «Тинькофф Банк», намерен открыть собственный сервис по продаже товаров в интернете, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в нескольких ИТ-компаниях и профильных ассоциациях. Эти источники уверены, что банк работает именно над маркетплейсом, но в самом «Т-Банке» утверждают, что это якобы не будет маркетплейс «в буквальном смысле».

Тем не менее, представители банка не стали отрицать факт ведущейся работы над сервисом. Чем именно он будет отличаться от привычных россиянам Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркета», «Мегамаркета» (крупнейшие игроки рынка), представители банка уточнять не стали, пообещав лишь, что скоро «Т-Банк», цитата, «всех удивит».

Работа завершена?

Судя по всему, над идеей по созданию собственной торговой площадки банк начал работать задолго до своего переименования, состоявшегося в самом начале июня 2024 г. Как сообщил «Ведомостям» приближенный к одной из профильных ассоциаций источник, работа над сервисом идет, по меньшей мере, с декабря 2023 г., то есть уже почти девять месяцев. Совершенно не исключено, «первый камень» был заложен еще раньше.

FreePik Отсутствие у нового маркетплейса пунктов выдачи заказов может отпугнуть потенциальных пользователей

По всей видимости, ждать запуска сервиса осталось совсем немного, хотя к моменту выхода материала точные сроки никто не раскрывал. Сотрудник неназванного маркетплейса из числа крупнейших вместе с работником неназванной ИТ-компании поведали «Ведомостям», что проект «уже готов к запуску».

На это же изданию указала и председатель Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ, объединяет продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов) Евгения Черницкая. Она сообщила, что свою онлайн-площадку для торговли «Т-Банк» представит на суд общественности в течение осени 2024 г. По ее мнению, премьера состоится в рамках конференции банка, посвященной электронной коммерции.

Нет самого главного

По словам опрошенных изданием экспертов, в распоряжении «Т-Банка» уже есть «заготовки» для маркетплейса. К таковым гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отнес, в том числе, партнеров в приложении банка, которые «предлагают различные услуги и товары, например билеты на культурные мероприятия или авиабилеты». «Запуск собственного маркетплейса для «Т-банка» выглядит очень логично с точки зрения целесообразности: это вторая по величине банковская экосистема после «Сбера», у которого уже есть свой маркетплейс», – добавил он.

Речь в данном случае о «Мегамаркете». Ранее этот сервис назывался «Сбермегамаркет», и многие россияне регулярно путали его с сервисом по доставке продуктов «Сбермаркет», 1 июля 2024 г. переименовавшимся в «Купер».

Но у «Т-Банка» пока нет очень важной составляющей маркетплейса. Речь о сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которую стараются развивать все крупнейшие игроки рынка. Собственные гигантские и постоянно разрастающиеся сети ПВЗ есть у «Яндекс Маркета», Ozon и Wildberries, и новые игроки рынка тоже стремятся открыть как можно больше собственных ПВЗ, чтобы потребителям не приходилось ездить через весь город за посылкой.

Это отчетливо видно на примере «Магнита» – в октябре 2023 г. он купил маркетплейс «KazanExpress», переименовал его в «Магнит Маркет», интегрировал его в собственную инфраструктуру и теперь оперативно создает его пункты выдачи на базе магазинов «Магнит», коих в стране несколько десятков тысяч. В начале августа 2024 г. «Магнит Маркет» объявил о запуске сервиса «Магнит Пост» для доставки заказов из онлайн-магазинов. Заказы покупателей, сделанные на партнерских площадках, будут доставляться в ПВЗ «Магнит Маркета», большинство из которых расположены в магазинах розничной сети «Магнит».

Что еще более интересно, несмотря на приближающийся запуск сервиса, «Т-Банк» еще не приступал к поиску объектов для ПВЗ на российском рынке недвижимости, сообщил «Ведомостям» старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Аналогичную информацию изданию предоставила и консалтинговая компания в сфере недвижимости IBC Real Estate.

К слову, в России есть маркетплейс, хотя и иностранный, у которого в стране отсутствует собственная развитая сеть ПВЗ. Речь о китайском AliExpress, годами заставлявшем российских пользователей стоять в очередях в отделениях «Почты России», чтобы получить посылку.

Как все будет устроено

Стоит напомнить, что у «Т-Банка» нет и офлайн-офисов. Все вопросы с клиентами банк решает через онлайн-сервисы и курьеров.

Велика вероятность, что примерно по такому же принципу будет работать и торговая площадка банка. Этого мнения придерживается, в том числе, руководитель совета по электронной коммерции при Торгово-промышленной палате России Алексей Федоров, которое он озвучил «Ведомостям».

«"Т-Банк" может сделать акцент на самостоятельную доставку селлерами (продавцами – прим. CNews) и работу по принципу классифайда (сайта с объявлениями – прим. CNews) – так "Яндекс маркет" работал ранее, – сказал изданию аналитик Data Insight Сергей Семко. – Или банк может создать маркетплейс услуг, или B2B-маркетплейс, где еще есть относительно свободная ниша. Но пока это все догадки».