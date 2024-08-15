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ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой

ПСБ заключил контракт на поставку и техническую поддержку российского продукта для управления ИТ-инфраструктурой компании «Референс Пойнт» и планирует полностью перейти на отечественное решение до конца 2024 г.

ПСБ замещает систему управления ИТ-инфраструктурой

Промсвязьбанк продолжает реализовывать комплексный план повышения независимости от импортного программного обеспечения и внедрять отечественные решения в свои ИТ-процессы. Банк заключил контракт на поставку и техническую поддержку российского продукта для управления ИТ-инфраструктурой компании «Референс Пойнт», внедряет новую систему «Зодиак АйТиЭм» на всех рабочих станциях и планирует полностью перейти на отечественное решение до конца этого года.

Импортозамещенная система управления ИТ-инфраструктурой предназначена для администрирования и управления рабочими станциями, серверами и другим оборудованием с различными процессорными архитектурами и операционными системами, включая отечественную ОС Astra Linux. Функционал системы включает аппаратную, программную и файловую инвентаризацию, распространение и обновление программного обеспечения, массовое управление и контроль конфигураций управляемых устройств, удаленное подключение и администрирование рабочих станций, а также «Магазин приложений» для пользователей.

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ПСБ внедряет новую систему «Зодиак АйТиЭм»

«Наша основная задача при реализации проектов повышения импортонезависимости – поддержание надежности, качества и безопасности сервисов для клиентов. На текущий момент в ПСБ реализуется около 100 таких проектов, особое внимание мы уделяем импортозамещению систем, попадающих под понятие значимого объекта критической информационной инфраструктуры. Поэтому нам было особенно важно выбрать зрелый и устойчивый инструмент управления инфраструктурой рабочих мест, который сможет обеспечить бесшовную интеграцию с системами управления ИТ-активами и другими решениями экосистемы ПСБ», – комментирует Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ.

erid:LjN8KBmkWРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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